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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 25 bin konut planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'daki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, bugün 300 ailenin konteyner kente yerleştirileceğini belirtti. Karaismailoğlu ayrıca kalıcı konutların şehrin kuzeyinde yapılacağını söylerken, "Adıyaman’da 25 bin konut planlandı. Hedefimiz bir yıl içerisinde tamamlanması" ifadelerini kullandı.

11:52 . 26/02/2023 Pazar
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Deprem bölgesi Adıyaman'da son durum hakkında CNN TÜRK’e açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:


"21 gün geçti, zorlu bir süreçten geçtik. Konteyner kent çalışmaları başladı. Adıyaman’da 300 ailemizi buraya yerleştireceğiz. Çadırda yaşamak zor, ara bir formüldü. Burada daha düzenli bir hayat olacak konteyner kentlerde. Isıtmasıyla barınmasıyla bütün ihtiyaçlar karşılanacak. 20 gündür çok büyük işler başarıldı. Konutlarımızı planladığımız zemin etütleri sondajlar bitiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde inşaatlarına başlayacağız. Bütün kurumlarımızla cansiperane bir çalışma var.


Adıyaman'da 300 konteyner teslim ediliyor


1825 konteyner kapasiteli alandayız. Bugün 300’ünü teslim edeceğiz. Çok yoğun, müthiş bir mücadele var. Vatandaşımızın acılarını hafifletebilmek en büyük amacımız. Adıyaman’ın büyük kısmı etkilendi. Şehrin doğu kısmında da prefabrik alanlar üretiyoruz. Kalıcı konutlar için bölgeyi belirledik. Şehrin kuzey kısmında yapacağız. Planlamalar bitiriliyor.

Konteyner kentlerimizi de donatıyoruz. Toplamda 21 metrekarelik alan. Dört dörtlük düşünülmüş konteyner alan için her şey var. Acil ihtiyaç maddelerine kadar, ısıtma, barınma ile bütün ihtiyaçları giderebileceğimiz alan ürettik. Yaşam için gerekli şeyleri 21 metrekareye sığdırıyoruz. Her sokakta bir konteyner çamaşır makinesi alanı oluşturuluyor.

Adıyaman’da 25 bin konut planlandı. Hedefimiz bir yıl içerisinde tamamlanması. Adıyaman daha iyi hale kavuşacaktır. Gerekli olan tek şey zaman.


Çadır kentlerde kalanların, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için konteyner kentlere taşınacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu ayrıca geçtiğimiz gün, "Bir taraftan yeni alanların tespiti ve inşaatların başlaması diğer taraftan çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın konteynır kentlere transferler edilmesi konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Altınşehir Mahallesi'nde 1800 konteyner alanımızda yarından itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. İlimizin doğusunda bulunan otogar ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde prefabrik yaşam alanları ile ilgili altyapı çalışmalarımız devam etmekte, ilimizim güneyinde prefabrik geçici konutlarımızın çalışmaları başladı."






#deprem
#adıyaman
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
22 dakika önce
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