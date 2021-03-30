Gündem Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbulun yapımına kısa süre içinde başlayacağız
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapımına kısa süre içinde başlayacağız

İmar planları onaylanan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı. Kanal İstanbul, dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbulun yapımına kısa süre içinde başlayacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylandığını ve askıya çıkarıldığını duyurmuş; "Adımlarımızı hızlı bir şekilde atarak Kanal İstanbul'u ülkemize, aziz şehrimize kazandıracağız" açıklamasında bulunmuştu.

"Uluslararası bir su yolu"

İmar planlarının onaylanmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldığını belirterek, "Kanal İstanbul, dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak" dedi.

Eşsiz Boğaz'ımızı risklerden kurtaracak

Zarureti anlaşılan projelerin, halk tarafından benimsendiğini, kıymetinin bilindiğini ve hayatın ayrılmaz parçası olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nassia kazaları hala akıllarımızda ve bizler için ders niteliğindedir. Bu kazalar hem İstanbul'u kasıp kavuracak yangın ve patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaketleri olarak tarihimize geçtiler. Kanal İstanbul Projesi, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz Boğaz'ımızı tüm bu risklerden kurtaracak.

Boğazın gemi trafik yükü azalacak

İstanbul Boğazı'nın gemi trafik yükü azalırken, tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler en aza inecek. İstanbul Boğazı, kıyılarının mimarisi, tarihi yalılarıyla bir açık hava müzesi. Boğazın kendisi ise bir doğa harikası, suyuyla, canlı yaşamıyla korunacak. İstanbullular denizle artık daha çok buluşacaklar.

Kanal İstanbul'la güvenli geçiş sağlanacak

Kanal girişinden itibaren deniz akıntısını ve dalga boyunu ölçerek gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan sayesinde gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı.

Kanal İstanbul'un imar planları onaylandı
GÜNDEM
Kanal İstanbul'un imar planları onaylandı

2021 Kanal İstanbul yılı olacak
GÜNDEM
2021 Kanal İstanbul yılı olacak

11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları
GÜNDEM
11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları
Abone Ol Google News
100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

Vali duyurdu: 10 günlük karantina uygulanacak.
Herkes nikah için onu seçiyor

Herkes nikah için onu seçiyor

​Haftada 150 tane yapıyor: Tanesi 8 lira
Bakan Kocadan teravih namazı açıklaması: Önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması.

​İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

​MB Başkanı'ndan enflasyon mesajı

Asparagas:<br>Dünyanın Yalanı

Asparagas:
Dünyanın Yalanı

'Sözde' güçler yalanla işgal ediyor, kan döküp sömürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.