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POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Karabağ'ın imarında Azerbaycan'la birlikte çalışacağız

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karabağ'ın imarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak tecrübe ve birikimlerimizi paylaşacağız, el birliğiyle çalışacağız. Güçlü firmalarımızın da desteğiyle plan ve projelerimizi yapıp, en kısa zamanda hayata geçirip buraları lojistik ve ulaşım bağlamında dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu: Karabağın imarında Azerbaycanla birlikte çalışacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

KARABAĞ'I ZİYARET EDECEK

Karaismailoğlu, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret edeceğini ve orada Türk yüklenici firmaların yaptığı çalışmaları yerinde inceleyeceğini bildirdi.

"EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Karabağ zaferine en az Azerbaycanlılar kadar sevindiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Karabağ'ın imarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak tecrübe ve birikimlerimizi paylaşacağız, el birliğiyle çalışacağız. Nahçıvan'da da projelerimiz var. Önemli ulaşım ve lojistik koridorlarını en kısa zamanda değerlendirip sonuç alacağız" dedi.

"MERKEZ HALİNE GELECEK"

Karabağ'ın imarında gerekli olan kara yolu ve demir yolu bağlantıları için önemli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Güçlü firmalarımızın da desteğiyle plan ve projelerimizi yapıp, en kısa zamanda hayata geçirip buraları lojistik ve ulaşım bağlamında dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Türkiye ve Azerbaycan'ı kaliteli, konforlu ve güvenli yollarla birbirine bağlamanın çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

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