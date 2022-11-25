Gündem Bakan Kasapoğlundan KYK borç düzenlemesine ilişkin açıklama E-devlet üzerinden süreci başlattık
EĞİTİM

Bakan Kasapoğlu'ndan KYK borç düzenlemesine ilişkin açıklama: E-devlet üzerinden süreci başlattık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kredi ve burs süreciyle ilgili olarak, "Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan gençler oldu. Onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. Yarın 23:59'a kadar krediye başvuramayanlar başvuru yapabilecekler" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlundan KYK borç düzenlemesine ilişkin açıklama: E-devlet üzerinden süreci başlattık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK borç faizlerinin silinmesi sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"20 yıllık süreçte geldiğimiz genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur. Özellikle kişisel gelişim çalışmalarında, kültür, sanat, spor aktivitelerinde yeni alanlar açtık. Özellikle bu yıl beslenme desteği 2,5 kat artarak 1800 liralık bir desteğe dönüştü. Bu da çok önemli bir açılımdı bu yıl için. Sabah ve akşamları yurtlarda öğrenciler yemeklerini alıyorlar. Bakanlık olarak diyoruz ya GSB hep yanlarında.

Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek.

An itibarıyla da e-devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler. Kredi ve burslarla ilgili süreci başlattık. Yoğun talep aldık. Talep değerlendirme süreci başlamış oldu. Dijital ortamlarda objektif kriterlerle bu süreci hızlı şekilde yönetiyoruz. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan gençler oldu. Onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. Yarın 23:59'a kadar krediye başvuramayanlar başvuru yapabilecekler. İlk defa yükseköğrenime giren ve devam eden öğrenciler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler burs ve kredi başvurularından faydalanabiliyorlar. 12 farklı kurum aracılığıyla insan eli değmeden neticelendiriliyor. 45 lira olan 2002'de burs miktarı 850 lira lisansta, 1700 lira yüksek lisansta 2550 lira doktora süreçlerinde gençlerimize sunuluyor. Bu yıl bu rakamları güncelleyeceğiz.

Amacımız gençlerimizin mutlu olması. Hem bugünleri hem yarınlarını mutlu kılmak, daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Karamsarlık senaryolarını, umutsuzluğu değil, umudu aydınlığı onlara sunmak ve gençlerle birlikte olmak. Çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Eşitliği kim bozacak?

Eşitliği kim bozacak?

​İngiltere ile ABD Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.