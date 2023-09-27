Bakan Koca: Eris varyantı için yeni tedbirlere gerek yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’un varyantlarına ilişkin son durumu paylaştı.
ERİS İÇİN YENİ TEDBİRLER GEREKMİYOR
Eris varyantına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Koca, “Kovid-19 ortaya çıktığında birçok bilinmezliği içeriyordu. Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Virüsü tanıyoruz. Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Bu mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman virüsün ilk çıktığı dönemdeki hasta yapıcı etkisi yani virulansında artış olmadı. Olan mutasyonlar hasta yapma gücü daha zayıf olan mutasyonlar, bunu da dediğim gibi yakından takip ediyoruz. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiç bir durum yok” dedi.
KOVİD-19 İÇİN YENİ BİR AŞI PROGRAMI YOK
“Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz” diyen Koca, “Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Kovid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Kovid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net” ifadelerini kullandı.