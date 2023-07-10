Bakan Koca sel bölgesinde bilançoyu açıkladı: Bartın'daki iki yaralı tedavi altında

"Selden etkilenen Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle sahada sel felaketi ile ilgili acil sağlık ihtiyaçları karşılanmış, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleri ile hastanelere 68 vaka nakil olmuştur. Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir. Bartın'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz"