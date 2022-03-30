Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Kocadan sağlık çalışanlarını koruyan yasa değişikliğinin kabul edilmesine teşekkür mesajı
POLİTİKA

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarını koruyan yasa değişikliğinin kabul edilmesine teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Kocadan sağlık çalışanlarını koruyan yasa değişikliğinin kabul edilmesine teşekkür mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca 'Bazı şeyler eskisi gibi olmayacak' diyerek duyurdu: Bugün büyük bir adım atıldı
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca 'Bazı şeyler eskisi gibi olmayacak' diyerek duyurdu: Bugün büyük bir adım atıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 20 bin personel alınacak
HAYAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 20 bin personel alınacak

Yarına dikkat

Yarına dikkat

​Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan geliyor.
Vatandaşlar rahatsız

Vatandaşlar rahatsız

Samatya sahili kir ve çöpten geçilmiyor.
Ukrayna: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz

Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın görevden alındı.

Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

'Vergi ve ekonomi paketi' Meclis'te.

​Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.