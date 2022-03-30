Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarını koruyan yasa değişikliğinin kabul edilmesine teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı DEVLETİN ÜSTLENMESİNİ sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. ADALET KOMİSYONU üyelerine teşekkür ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 30, 2022

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