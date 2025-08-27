Bakan Kurum '1 ay içinde temelleri atılacak' sözünü vermişti: Yanan köy evlerinin inşa süreci başlıyor

Orman yangınından etkilenen İzmir ve Bilecik’teki köylerde ağustos ayı içinde evlerin inşasına başlanacağının sözünü veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ağustos Cuma günü İzmir Ödemiş’te temel atma törenine katılacak. İlk etapta İzmir ve Bilecik'te 350 köy evinin inşası başlayacak. Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak projelendirilen evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
Bilecik’te 27 Haziran’da, İzmir’de ise 29 Haziran’da farklı bölgelerde çıkan orman yangınları sonrası, iki il "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Hasar tespit çalışmalarının ardından AFAD, ilk etapta İzmir ve Bilecik’te hak sahipliği süreçlerini tamamladı.
BAKAN KURUM SÖZ VERMİŞTİ
BAKAN KURUM: 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1 Ağustos’ta Hatay’da yaptığı konuşmada, orman yangınından etkilenen köylerde yeni konutların inşasının 1 yıl içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı: Ağustos ayı içerisinde hem Bilecik'te hem İzmir'de hak sahibi çalışmaları biten illerimizde temellerimizi atacağız. En geç bir yıl içerisinde de evlerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yine yangından etkilenen bölgelerde ağır hasar gören iş yerleri, köy konağı, cami için de proje çalışmalarımızı tamamladık. Yer tespit çalışmalarını yürüteceğiz ve buralarda da hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerini başlatmış olacağız." dedi.