Bakan Kurum: Bir yılda 11 kentte 319 bin konut inşa edilecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
Antakya AFAD İl Müdürlüğü’nde STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra açıklamalarda bulundu.
Toplamda 2,5 milyon vatandaşın geçici barınma alanlarında misafir edildiğini kaydeden Kurum, mayıs ayına kadar 100 bin konteyner daha hazırlanacağı ve 500 bin vatandaşın daha misafir edileceğini söyledi. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır’da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, kalan illerde de tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.
Hatay'da 99 bin 475 yıkılmış ya da yıkılacak durumda
Depremden etkilenen kentlerde 5 milyon 646 bin bağımsız bölümden oluşan 2 milyon 31 bin binada inceleme yapıldığını anlatan Bakan Kurum, toplamda içinde 894 bin 130 bağımsız bölüm olan 312 bin 931 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Toplamda 650 bin yeni konut
Bir yıl içerisinde 11 kentte 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edileceğini kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu:
- “Yeni konutlarımızı, yeni iş yerlerimizi, yeni hayat alanlarımızı; akademisyenlerimizin, iş insanlarımızın, STK’larımızın, vatandaşlarımızın görüşlerini, fikirlerini alarak inşa ediyoruz. Yeni şehirlerimizi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeline uygun olarak fay hattından uzak bölgelere, en sağlam zeminlere, en uygun mühendislik uygulamalarıyla inşa edeceğiz. 11 ilimizde yaptığımız tüm çalışmalarda şehirlerin demografisini, sosyolojisini, tarihini, sanatını, kültürünü, sanayisini, mimari yapısını koruyacak ve canlandıracak adımlar atıyoruz. Güvenli konutlarımızı, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde, binlerce mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle, çalışma arkadaşlarımızla dört başı mamur bir şekilde inşa edeceğiz. Hatay ve diğer 10 şehrimizdeki bütün yaraları hep birlikte saracağız. Afetin izlerini hep birlikte sileceğiz. Ve yükselen Anadolu’nun marka şehri Hatay’ı hep birlikte afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Nasıl dün Elazığ’da ve İzmir’deki depremlerde, Antalya ve Muğla’daki yangınlarda, Kastamonu ve Sinop’taki sellerde verdiğimiz sözleri tuttuysak burada da aynı hassasiyetle çalışacağız.”