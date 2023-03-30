Bakan Kurum: Bir yılda 11 kentte 319 bin konut inşa edilecek

“Hatay’ımızda ise 333 bin 825 bağımsız bölümden oluşan 99 bin 475 binayı yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak tespit ettik. Coğrafyamızda yaşanan en büyük doğal afete karşı ilk andan itibaren çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Yeni şehirlerimizi inşa edeceğimiz alanlarda mikrobölgeleme, jeoloji ve zemin etütlerini tamamladıktan sonra cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşümünü sürdürüyoruz. Hatay’ımızda 216 bin 733 afet konutu ve 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 250 bin 862 konut inşa edeceğiz. Bu kapsamda; 21 Şubat’tan bugüne kadar 7 bin 173’ü Hatay’da olmak üzere toplam 54 bin 84 afet konutunun ihalesini yaptık. Yine 2 bini Hatay’da olmak üzere 11 ilimizde toplam 12 bin 966 köy evimizin de ihalesi yapıldı. Böylece afet bölgelerinde toplamda 67 bin 50 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu. Konutlarımızı TOKİ’mizle, Emlak Konut’umuzla, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte yapacağız. İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde olduğu gibi sosyal donatıları hazırlanmış, alt yapısı tamamlanmış yaşam alanlarımızı; 1 yıl içerisinde inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz”