Bakan Kurum 'Eğirdir Gölü nefes almaya başladı' diyerek duyurdu: Son aşama tamamlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planının son adımını da tamamlıyor.

olarak ilan edildi. Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilme ile beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü.

olarak ilan edildi. Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilme ile beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.