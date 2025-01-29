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Bakan Kurum 'Eğirdir Gölü nefes almaya başladı' diyerek duyurdu: Son aşama tamamlanıyor

Bakan Kurum 'Eğirdir Gölü nefes almaya başladı' diyerek duyurdu: Son aşama tamamlanıyor

10:5029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bugüne kadar 9 maddelik eylem planının 8'i tamamlandı.
Bugüne kadar 9 maddelik eylem planının 8'i tamamlandı.

Su seviyesi düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planının son aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eğirdir Gölü'nde kirliliğe karşı hayata geçirilen eylem planında yüzey temizliğinin tamamlandığı, dip çamuru temizliğine başlandığını duyurdu.


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Bakan Kurum 'Eğirdir Gölü nefes almaya başladı' diyerek duyurdu: Son aşama tamamlanıyor
Gündem / Isparta
29 Ocak, Çarşamba

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planının son adımını da tamamlıyor.



”Eğirdir Gölü nefes almaya başladı"

Gölden yeni görüntüler paylaşan Bakan Kurum,
”Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz”
dedi.
Isparta'daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesimi, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 5 Ocak 2021'de
"Kesin Korunacak Hassas Alan",
"Nitelikli Doğal Koruma Alanı"
ve
"Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı"
olarak ilan edildi. Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilme ile beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

#Eğirdir Gölü
#Isparta
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Murat Kurum

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