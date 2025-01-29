Bakan Kurum 'Eğirdir Gölü nefes almaya başladı' diyerek duyurdu: Son aşama tamamlanıyor

Su seviyesi düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planının son aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eğirdir Gölü'nde kirliliğe karşı hayata geçirilen eylem planında yüzey temizliğinin tamamlandığı, dip çamuru temizliğine başlandığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planının son adımını da tamamlıyor.
”Eğirdir Gölü nefes almaya başladı"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.