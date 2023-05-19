|
Gündem

Bakan Kurum'dan imar planı açıklaması: Beykoz'da 23 mahallemizin yeni planları onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da muhtarlarla bir araya geldi. Kurum, Beykoz'da 23 mahallenin yeni imar planlarının onaylandığını açıkladı. 

16:02 . 19/05/2023 Cuma
DHA
Bakan Kurum

Bakan Kurum

Beykoz'da partililerle buluşan Bakan Kurum, Beykoz'un yıllarıdır bekleyen imar planları hakkında açıklama yaptı.


Kurum, “Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlamaya dair çalışmalarımızı tamamladık. Bütün planlarımızı askıya çıktık. Tabii burada geçen yine Beykoz'a geldiğimizde vatandaşlarımızın talepleri var. Değerli arkadaşlar biz dertliyiz. Dert insanı yollara düşürürmüş ve işte biz de milletimizin dertlerini çözmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Her şeyi doğru yapmayabiliriz. Ama elimizden geleni yapıyoruz ve burada da vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını, imar problemlerinin çözülmesi adına gerekli her türlü iradeyi ortaya koyduk. Elbette ki planlarda, süreçte, eksiklikler olabilir, aksaklıklar olabilir ama nasıl bu iradeyi ortaya koyduysak, nasıl imar planlarını, yıllardır milletimizin, vatandaşımızın beklediği sorunları birer birer çözdüysek, varsa eğer yine sorun o sorunu da çözecek olan bu kadrolardır. Hep beraber çözeceğiz. Hep birlikte birbirimize destek olarak çözeceğiz. İşte toplamda 9 bin 162 hektar alan, yani 90 milyon metrekare alan demek değerli arkadaşlar. Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuksu'ya, Anadolu Fener'inden Mahmutşevketpaşa'ya, Dereseki'den, Görele'ye kadar tam 23 mahalleden bahsediyoruz. 23 mahallenin yeni imar planları onaylanmıştır. Eksiklik olabilir. Hata da olabilir. Ama şunu bilmenizi isterim ki burada bilerek, isteyerek hiçbir arkadaşımız hata yapmaz. Ve askıya çıkmasının nedeni nedir? Orada vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza, oradaki kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda o düzenlemeleri yapmaktır" dedi.



"Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanında durduk"

Bakan Kurum, konuşmasında 14 Mayıs seçimlerine de değindi. Kurum, “Hatırlayın, o gün gece kazanıyoruz dediler. Öndeyiz dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Manipülasyon yapmaya çalıştılar. Ama ne oldu değerli kardeşlerim? İşlerin başında durmak yerine il il gezenlere, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta en büyük cevabı vermiştir. Filmler çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetmiştir. Hamdolsun bu seçimde yine algı değil hakikat kazandı." dedi. 

Bakan Kurum,
"Değerli kardeşlerim, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin, yaralı kalpleri üzerinden sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular. Alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili, Tekirdağ Belediyesi, ödeneği bahane gösterdi. Depremzede kardeşlerimizi, misafirhanelerden çıkardı. Bizim medeniyetimiz, değerli arkadaşlar, bu insanların topraklarda yaşayan bu vatanda yaşayan mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü hiçbir zaman sormaz. Milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman değerli arkadaşlar onların insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanında durduk. Bundan sonraki süreçte de yanında durmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Kardeşlerimize bir söz verdik. Konutları yapacağız dedik. İnşallah o sözü de Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle, dualarıyla tutacağız ve konutlarımızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Hiçbir seçim vaadi, milletin canından öte değildir. Biz 21 yıldır da hiçbir ayrım yapmaksızın milletimize, milletimizin yardımına koştuk"
şeklinde konuştu.



 



#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Murat Kurum
#imar planı
#Beykoz
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spor Toto Süper Lig 35. hafta maçları ve hakemleri belli oldu