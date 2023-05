Bakan Kurum'dan imar planı açıklaması: Beykoz'da 23 mahallemizin yeni planları onaylandı

Kurum, “Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlamaya dair çalışmalarımızı tamamladık. Bütün planlarımızı askıya çıktık. Tabii burada geçen yine Beykoz'a geldiğimizde vatandaşlarımızın talepleri var. Değerli arkadaşlar biz dertliyiz. Dert insanı yollara düşürürmüş ve işte biz de milletimizin dertlerini çözmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Her şeyi doğru yapmayabiliriz. Ama elimizden geleni yapıyoruz ve burada da vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını, imar problemlerinin çözülmesi adına gerekli her türlü iradeyi ortaya koyduk. Elbette ki planlarda, süreçte, eksiklikler olabilir, aksaklıklar olabilir ama nasıl bu iradeyi ortaya koyduysak, nasıl imar planlarını, yıllardır milletimizin, vatandaşımızın beklediği sorunları birer birer çözdüysek, varsa eğer yine sorun o sorunu da çözecek olan bu kadrolardır. Hep beraber çözeceğiz. Hep birlikte birbirimize destek olarak çözeceğiz. İşte toplamda 9 bin 162 hektar alan, yani 90 milyon metrekare alan demek değerli arkadaşlar. Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuksu'ya, Anadolu Fener'inden Mahmutşevketpaşa'ya, Dereseki'den, Görele'ye kadar tam 23 mahalleden bahsediyoruz. 23 mahallenin yeni imar planları onaylanmıştır. Eksiklik olabilir. Hata da olabilir. Ama şunu bilmenizi isterim ki burada bilerek, isteyerek hiçbir arkadaşımız hata yapmaz. Ve askıya çıkmasının nedeni nedir? Orada vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza, oradaki kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda o düzenlemeleri yapmaktır" dedi.