Bakan Kurum’dan İstanbul Açıklaması: Kuralar bugün çekiliyor

10:4430/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri belirleniyor
Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri belirleniyor

İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecinde kritik bir aşama daha tamamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 778 konut ve 161 iş yerinin kura çekiminin bugün yapılacağını açıkladı. İşte detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
İstanbul 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939
bağımsız bölümün kurasını bugün çekileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Beyoğlu ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurasını bugün çekileceğini duyurdu.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Büyük Dönüşümü devam ediyor!

Her iki kentsel dönüşümden birini gerçekleştirdiğimiz İstanbul'da Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurasını bugün çekiyoruz."


#Murat Kurum
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi
