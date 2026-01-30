Bakan Kurum’dan İstanbul Açıklaması: Kuralar bugün çekiliyor

İstanbul 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Beyoğlu ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurasını bugün çekileceğini duyurdu.