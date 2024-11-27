Bakan Memioğlu açıkladı: Özel hastaneler mevzuatı sil baştan

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesi olayı nedeniyle sağlık çalışanlarının töhmet altında bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Memişoğlu, “Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının sağlık muhabirleriyle bir araya geldi.
Önceliğinin koruyucu hekimlik olduğunu söyleyen Memişoğlu, aile hekimliğinde son yapılan düzenlemeler için
“Biz aile hekimlerinin maaşlarını kesmiyoruz. Biz aile hekimlerine kendi nüfusunun sağlığına göre daha çok teşvik vermeye çalışıyoruz”
dedi. Memişoğlu, “
Bir dönem önceye kıyasla kayıtlı nüfusun hastaneye gidiş sayısı aynıysa veya daha azsa bu aile hekiminin o nüfusu daha sağlıklı hâle getirdiği anlamına gelir. Bu noktada teşvik ve ek ödeme veriyoruz. Üstelik bu teşviki iki kat artırdık”
diye değişikliği değerlendirdi.
GELENEKSEL TIPBA İKİNCİL MEVZUAT
Aile hekimlerine yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimleri ile ilgili konuşan Memişoğlu,
“İkincil mevzuatını çıkaracağız. Bu konuda bir sıkıntı olmayacak. Geleneksel tıpla şu andaki tıbbın entegre olarak çalışması taraftarı olan bir mantıkla yaklaşıyoruz. Bu konuda aile hekimlerinin daha etkin olması için böyle bir mevzuat çıkarıyoruz. Öngörümüz, bu uygulamalar aile hekimliği sistemini daha etkin hâle getirecek ve sistemin odağına koyacak. Uygulamadan sonra gerekli takipleri yaparak iyi yönde revizelere de gidebiliriz”
diye konuştu.
GÖZ VE PLASTİKTE DE SIKINTI KALMAYACAK
Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntıların olduğunu, bunların da en kısa zamanda çözüleceğini belirten Memişoğlu, aile diş hekimliği konusunda üç ilde pilot uygulama yapıldığını, göz ve plastik cerrahi gibi bazı branşlardaki sıkıntıları gidermek için çalışma yürütüleceğini ifade etti.
Bakanlığın tüm hizmetlerini yapılandırma aşamasında olduklarını vurgulayan Memişoğlu,
“Bu konuda malum yenidoğanla ilgili bir denetleme ve değerlenme bilimsel komisyonu oluşturduk. Tüm branşlarda bunu yapacağız. Acil, erişkin yoğunbakım, onkoloji gibi. Hizmet alanlarımızı kontrol ederek işleyişi daha etkin hâle nasıl getiririz konusunda çalışıyoruz”
şeklinde konuştu. Memişoğlu, ekim ayından bu yana il, ilçe sağlık müdürleri ve başhekimleri belli parametrelerle takip ettiklerini, çalışan memnuniyeti, hasta memnuniyeti, müracaat oranları konularını elektronik sistem üzerinden değerlendirdiklerini söyledi. Memişoğlu, yöneticileri bir önceki döneme göre kıyasladıklarını, başarı endekslerini ölçtüklerini belirtti.
Özel hastaneler mevzuatını tamamen yenileyeceklerini duyuran Memişoğlu,
“Özel hastanelerde mevzuat açısından bazı değişikliklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda. Aynı bilimsel çalışma ile aynı şekilde tedavi etmek zorunda. Özel hastanelerde çok iyi örnekler, dünya çapında yapılan ameliyatlar var”
dedi.
NORMAL DOĞUM İÇİN EBELER DAHA AKTİF OLACAK
Normal doğuma teşvike yönelik çalışmaları anlatan Memişoğlu şunları söyledi:
“Ebelerimizi daha aktif hâle getirip hamilelikte, doğumda ve doğum sonrasında annenin daha çok desteklenmesi için çalışıyoruz. Ebelerin etkinliğini artıracak bir mevzuat çalışmamız da var. Bu hafta veya önümüzdeki hafta yayımlanacaktır. Gebeliğin özellikle son üç ayında, annelik duygusunun daha yoğun yaşanmaya başladığı aşamada, ebelerin gebeleri doğuma hazırlamalarını istiyoruz.
SEZARYENİN ÇOK OLDUĞU HASTANELER İNCELENECEK
Tıbbi olarak on doğumdan bir veya ikisinde ameliyat gerekebilir. Sekizinde ameliyat gerekmeyen fizyolojik bir olayda, birçok doğum sezaryenle gerçekleşiyorsa bu alanda bir sıkıntı var demektir. Primer sezaryen oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığı hastanelerle ilgili daha çok çalışacağız. Sezaryen oranları noktasında özel ve kamu ayrımı yapmıyoruz”
Memişoğlu bilim üretme konusunda bir ekosistem oluşturmak istediklerini, bunun için de bilim insanlarını, finansı ve devleti bir araya getirmek gerektiğini vurguladı. Memişoğlu,
“Bilim yapmayacağız sadece, bilim üretmemiz gerekir. Bilim malzemesi üretmemiz gerekir, ilaç üretmemiz gerekir. Onun için biz TÜSEB’i bu konuda bu ekosistemi oluşturacak şekilde dizayn ediyoruz”
dedi.
#Sağlık Bakanlığı
#Özel Hastane
#Kemal Memişoğlu