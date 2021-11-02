​Bakan Muş Pendik’te ​

Kılıçdaroğlu: Demirtaş ve Kavala'nın içeride tutulması demokrasiye aykırıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Açıkça söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Bir daha söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Kimse yanlış anlamasın. Onlar içeride kalıyor diye özel bir beklentimiz yok. Demokrasinin gereği olarak onların içeride tutulmaları yanlış.' dedi.



