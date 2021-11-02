​Bakan Muş Pendik’te ​

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pendik Belediyesini ziyaret etti. Bakan Muş’a ziyaretinde AK Parti Milletvekili Eyüp Özsoy, Kaymakam Hülya Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin eşlik etti. Ziyaret programı kapsamında Bakan Mehmet Muş’a Pendik’teki yatırımlar hakkında sunum yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediye meclis salonunda yaptığı sunumda kültür-sanattan yeni yapılacak belediye binasına kadar çok sayıda proje ve yatırımı anlattı. Ziyaret programı Bakan Mehmet Muş’a hediye takdimiyle sona erdi.