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Bakan Özer: 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer, ''25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum'' açıklamasında bulundu.

10:03 . 31/03/2023 Cuma
DHA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru, 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.



'45 bin öğretmen ataması 8 Mayıs'ta'


Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. 2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her 2 yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.



#Mahmut Özer
#Engelli Öğretmen
#Atama
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