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Bakan Özer duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de ilk kez nükleer enerji alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanması amacıyla tematik bir lise kurulacağını bildirdi.

14:05 . 27/01/2023 Cuma
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Bakan Özer, Türkiye’nin son yıllarda enerji yatırımlarına hız verdiğini, özellikle nükleer enerji alanındaki çalışmalarının dikkat çektiğini belirtti.

Bu yatırımların istenildiği gibi sonuç vermesi için nükleer enerji alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özer, Bakanlık olarak bu konuda adım atarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2 IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsattı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Bu işbirliği çerçevesinde, Türkiye’de ilk kez mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda nükleer santralin inşasına ve montajına, bu alanda mesleki sertifikasyona, nükleer güvenlik ve emniyet kültürüne sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek için çalışmaların başladığını belirten Özer, şunları kaydetti: "Çalışmalar kapsamında ilk olarak Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde görevli iki fizik dersi öğretmeni Akkuyu Nükleer Güç Santralinde düzenlenen 60 saatlik Nükleer Enerjiye Giriş Eğitimi kursuna katıldı. Bu eğitimlerin yanı sıra Akdeniz Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erdemli Ertuğrul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ‘nükleer enerjiye giriş’, seçmeli ders olarak verilmeye başlandı. Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10 öğrencimiz hâlihazırda nükleer enerjiye giriş dersini almaya başladı. Bu çalışmaların daha da özellikli hâle gelmesi için Bakanlık olarak bünyesinde nükleer enerji alanı bulunan bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için de çalışmalara başladık. Türkiye’de kurulacak olan nükleer enerji santrallerinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücü, inşallah, bu okulda yetişecek ve buradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz geleceğin inşasına katkı sunacak."



#mahmut özer
#türkiye
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
38 dakika önce
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Bakan Özer duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak
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