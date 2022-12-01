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EĞİTİM

Bakan Özer: Meslek lisesi mezunlarının istihdamına öncelik istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Odakule İSO Meclis Salonu'nda OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Meslek lisesi mezunlarının istihdamına öncelik istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Özer: Meslek lisesi mezunlarının istihdamına öncelik istiyoruz
​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Odakule İSO Meclis Salonu'nda OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Özer'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Kalite odaklı eğitimin devamı için gerekeni yapacağız.

Başarılı öğrenciler meslek lisesine gelmeye başladı.

Meslek lisesi mezunlarının istihdamına öncelik istiyoruz.

Şu an çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 108 bine ulaştı.

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