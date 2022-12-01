Bakan Özer: Meslek lisesi mezunlarının istihdamına öncelik istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Odakule İSO Meclis Salonu'nda OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde konuştu.
#CANLI: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Konuşuyor. https://t.co/3afrqGtvsy
#CANLI: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Konuşuyor. https://t.co/3afrqGtvsy— Yeni Şafak (@yenisafak) December 1, 2022
Bakan Özer'in açıklamalarının satır başları şöyle:
Kalite odaklı eğitimin devamı için gerekeni yapacağız.
Başarılı öğrenciler meslek lisesine gelmeye başladı.
Meslek lisesi mezunlarının istihdamına öncelik istiyoruz.
Şu an çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 108 bine ulaştı.
Ayrıntılar geliyor...