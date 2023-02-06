Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi

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Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inceleme yapan Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de okulların tatil edildiğini duyurdu.
Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı.
Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildiği duyuruldu.