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Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi

Bakan Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. Millet ve devlet olarak süreci daha iyi yönetmek, erişimi kolaylaştırmak, daha iyi hizmet etmek için hizmet için yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

17:03 . 6/02/2023 Pazartesi
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Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inceleme yapan Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Özer,
"Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil; çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz. Ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek"
dedi.

Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı.

Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildiği duyuruldu.


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Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi
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