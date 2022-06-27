Bakan Özer'den 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

20 Bin Yeni Öğretmen Atanacak



Bakan Özer: Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/zNFFPrmUGb REKLAM June 27, 2022

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