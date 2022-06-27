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EĞİTİM

Bakan Özer'den 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 bin yeni öğretmen ataması müjdesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Özer, takvimin en kısa sürede açıklanacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Özerden 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

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