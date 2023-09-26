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Bakan Özhaseki: Atık su arıtma tesislerini 7/24 takip ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, atık su arıtma tesisleriile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Bakan Özhaseki; "425 adet Sürekli Atık Su İzleme İstasyonumuzla, atık su arıtma tesislerimizi 7/24 online takip ediyor; su kirliliğinin önüne geçiyoruz. 2023 yılı itibarıyla 34 bin 519 çevre denetimi gerçekleştirdik" dedi.

16:21 . 26/09/2023 Salı
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; su kirliliğinin önlenmesi için atık su arıtma tesisleri sıkı şekilde takip ediliyor. Arıtma tesislerinde deşarj edilen atık sular, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 7/24 çevrim içi takip ediliyor.

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Suyumuz da çevremiz de bizim için çok kıymetli. 425 adet Sürekli Atık Su İzleme İstasyonumuzla, atık su arıtma tesislerimizi 7/24 online takip ediyor; su kirliliğinin önüne geçiyoruz. 2023 yılı itibarıyla 34 bin 519 çevre denetimi gerçekleştirdik. Çevreyi kirlettiğini tespit ettiğimiz 274 tesis ile 22 deniz aracına idari yaptırım uyguladık, 11 tesisin faaliyetini durdurduk. Atık suları deşarj eden tesisleri sürekli denetleyerek çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı. 



#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#su arıtma
#tesis
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