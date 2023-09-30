Bakan Özhaseki 'Birçok devlet başkanı randevu istedi' diyerek anlattı: Kuyrukta bekliyorlardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Cumhuriyet Maydanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Enerji Yatırımları Tanıtım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Enerji Yatırımları Tanıtım Töreni'nde, enerji alanındaki çalışmaların şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.
Şehirlerin geleceğinin o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufkuyla doğru orantılı olduğunu anlatan Özhaseki, "Yöneticiler iyi niyetliyse ufuklu insanlarsa hedef koyup o hedefe doğru koşuyorlarsa o şehir de büyüyor ve gelişiyor. Değilse yerinde saymaya başlıyor. Bir müddet sonra küçülüyor. Sonra çocuklarımız terk ediyor ve şehirler gerçekten gerileyen bir hale dönüyor." diye konuştu.
ABD'de Birleşmiş Milletler toplantılarına katıldığına değinen Özhaseki, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." diyebilen lider olduğunu belirten Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Depremin yaralarını sarıyoruz"
Özhaseki, parti ayrımı yapmadan deprem bölgesinde hizmetlere devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Çok şükür şimdi de yaraları sarma adına 200 binden fazla ihale yaptık. Orada konutlar zaten bitmek üzere. Önümüzdeki aydan itibaren depremzede vatandaşlarımıza vereceğiz. Bir taraftan yerinde dönüşüm projesi başlattık, bir taraftan meydan projelerine başladık. Benim zaten çoğu zamanım ya o bölgelerde geçiyor veya o bölgelerin problemlerini çözmekle ilgili toplantılarda geçiyor. Oradaki kardeşlerimiz yerlerine, yurtlarına kavuşup huzurla oturuncaya kadar emin olun bizler gece gündüz demeyeceğiz, çalışacağız."
Dünya üzerinde Himalayalar'dan Alplere doğru giden çizgide 5 riskli ülke bulunduğunu anlatan Özhaseki, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Beydeğirmeni Biyogaz Enerji Tesisi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) GES projelerinin açılışı yapıldı, 1000 vatandaşa kombi hediye edildi.