Bakan Özhaseki 'Birçok devlet başkanı randevu istedi' diyerek anlattı: Kuyrukta bekliyorlardı

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevreyle ilgili konular konuşuldu. Hepsi de neredeyse benim bakanlığımı ilgilendiriyordu. Ben bu konularda zaten üzerime düşeni hakkıyla yapıyorum. Merak etmeyin ama onun dışında gördüğünüz bir, iki manzaradan bahsedeceğim sizlere. O Birleşmiş Milletlerin malum binasının tam karşısında yüksekçe bir bina var. Üstünde Türk bayrağı dalgalanıyor. Üstünde Türkevi yazıyordu. İftihar ettik. Bütün toplantılarımızı Türkevi'nde yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşebilmek için birçok devlet başkanı randevu istediler. Kuyrukta bekliyorlardı. Nihayetinde bütün randevuları 4-5 gün içerisinde sabah başlayıp gece yarısına kadar süren o maratonda Cumhurbaşkanı'mız bitiremeyince bazı bakan arkadaşlarımızı, Dışişleri Bakanı'mızı, Amerika'da bırakarak o görüşmelerini yapmak istedik. Geri döndük, geldik ve arkadaşlar görüşmelere devam etti. Orada flaş bir ülke vardı, Türkiye'ydi. Genel Kurul'da Sayın Cumhurbaşkanı'mız konuşma yaptı. Masum milletleri de dikkate alarak orada herkese dönüp adil bir dünya mümkündür diye başlayan uzun bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı'mız."