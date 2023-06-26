Bakan Özhaseki 'Dinlenmeden çalışıyoruz' diyerek paylaştı: İşte Kahramanmaraş'taki köy konutları

Kahramanmaraş/ Türkoğlu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki 3 köyde yöresel mimariye uygun 92 evi inşa ettiklerini bildirdi.
Özhaseki, sosyal medya hesabından, Türkoğlu ilçesine bağlı 3 köyde yürütülen konut yapım çalışmalarını anlatan video yayımladı.
Soğuk ve sıcağa yalıtımlı köy konutları
Videoda, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki 3 köyde yapılan konutlara ilişkin bilgi verildi.
İlk köy konutlarını depremden 76 gün gibi kısa bir sürede teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı 3 köydeki toplam 92 kalıcı konutun teslimi için de yoğun bir mesaiyle çalışıyor.
3 artı 1 planda, yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen köy evleri, köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olacak şekilde tasarlanıyor. Köy konutları, geniş bir mutfağa, ferah bir salona, çocuk ve ebeveyn odalarına sahip yapısıyla talepleri karşılıyor.
Videoda görüşlerine yer verilen proje müdürü Mehmet Suat Şahin, çalışmaların sürdüğü Özbek Mahallesi'nde 41, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde 44, Kelibişler Mahallesi'nde ise 7 konutta çalışmaların sonlanmak üzere olduğu bilgisini aktardı.