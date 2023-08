Bakan Özhaseki: İstanbul’da 1 buçuk milyon bağımsız birim çok riskli gözüküyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Bakan Özhaseki, şehirde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, beklenen İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul’un dünyadaki en büyük deprem riski olan 10 şehirden biri olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurgulayarak deprem gelmeden hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizdi. Özhaseki, "Bir şehri depreme hazırlarsanız bir birim harcıyorsunuz, deprem olmuş hasarları giderelim diye hazırlarsanız 7 misli harcama yapıyorsunuz. O zaman doğrusu; bir an önce deprem gelmeden hazırlık yapmanız. İstanbul’umuz da tüm bilim adamlarının kabulüne göre dünyadaki 10 en büyük deprem riski şehirlerden birisi olarak gözüküyor. Onun içindir ki bizim bir an önce tedbirimizi alıp takdiri Allah’a bırakmamız icap ediyor. Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor. Hepimizin bildiği Türkiye’de iki tane ciddi fay kırığı var. Birisi Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı diye geçiyor. Karadeniz’e belki 100 kilometre aşağıdan Van civarından başlayıp Marmara Denizi’ne doğru uzanan bir fay hattı. Burada ara ara enerji birikmesi oluyor, belli sürelerle bunlar dışarıya vuruyor ve deprem olarak hepimizin içini yakıyor. Diğeri de Van’dan başlayıp Hatay’a, Akdeniz’e doğru inen bir hat. Buralarda devamlı bir hareketlilik var. Bizim yerimizde durmadan bir an önce tedbirleri alıp kentsel dönüşüm diye tabir ettiğimiz işlemi çok hızlı bir şekilde devreye sokmamız icap ediyor" dedi.

"İstanbul’da 600 bin konutun çok hızlı dönüştürülmesi gerekiyor"

2012 yılından bu yana İstanbul’da 800 bin civarında konut yenilendiğini aktaran Bakan Özhaseki, şehirde bulunan 5.8 milyon bağımsız birimin 1 buçuk milyonunun çok riskli olduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamasını şu şekilde sürdürdü: