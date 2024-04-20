Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı: Hangi partili olursa olsun elimizden ne geliyorsa yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Burada konuşan Özhaseki, 5 üniversiteye sahip, sanayi ve ticaret şehri kentte sağlıkta her türlü imkana ulaşılabildiğini, kültürde, sanatta ve sporda da en üstte olma mücadelesi verildiğini, bunların hepsinin bir gayretin ürünü olduğunu belirtti.
Bir gazetecinin, Tokat'ta yaşanan depremi hatırlatması üzerine Özhaseki, bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin bu gerçeği bilerek hareket etmesi gerektiğini belirtti.
Tokat depremi
Özhaseki'nin açıklamasının ardından Büyükkılıç, Özhaseki'ye el dokuması seccade hediye etti. Ziyaret sonunda, hayırsever Mehmet Altun, Valilik, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle yaptırılacak meslek yüksekokulunun protokolü imzalandı.