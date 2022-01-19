Bakan Pakdemirli: Barınağa alınan köpek iade edilmeyecek​

Yasaklı ırk olarak belirlenen 6 köpek türünün kayıt altına alınması için belirlenen süre 14 Ocak’ta doldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Bakan Pakdemirli, kayıt süresinin uzatılmasının gündemde olmadığını kaydetti. Pakdemirli, el konularak bakımevlerine alınan tehlikeli ırkların sahiplerine iade edilmeyeceğini ve sahiplendirilmeyeceğini söyledi.

Pitbull

KAYITLI DEĞİLSE ÜLKEYE GİREMEYECEK

Köpeği ile yurt dışında olup ülkeye dönmek isteyenlerin durumuna ilişkin Bakan Pakdemirli,“Kayıt altına alınmamış tehlike arz eden hayvanların ülkemize girişi yasak. Bununla birlikte kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bu hayvanların satışı yasaktır. Bunun tespiti halinde idari yaptırım uygulanmaktadır” dedi. Pakdemirli, kayıt altına alınan köpeğiyle yurt dışına çıkmak isteyenlerle ilgili de “Gidiş yapacakları ülkedeki mevzuatlar çerçevesinde yasaklı ırklar kapsamında yer almıyorsa ya da kısırlaştırma ve kayıt işlemleri ile ülkelerine kabul edileceğine dair onay alınması durumunda yurt dışına çıkışında herhangi bir sorun olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

REKLAM

KISIRLAŞTIRMA ÖNEMLİ BİR MESELE

Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmeleri yaptı: “Hayvanlar bizim baş tacımız. Ancak hayvanlar ve insanların bir arada olduğu yaşamı da bir dengede tutmak ve gereken düzenlemeleri yapmak zorundayız. İnsanımızın can güvenliğini tehlikeye atacak durumlara karşı gerekli tedbirleri alarak, özellikle de çocuklarımızın sokaklarda parklarda rahatça gezebilmesini temin etmek zorundayız.”

Tehlike arz eden köpek ırklarının kısırlaştırılmasının önemli olduğuna değinen Pakdemirli, “Avrupa bu konuyu çözmüş. Ülke olarak bizim de kısırlaştırma işini halletmemiz ve sokak hayvanlarının sayısının kontrolsüzce artmasını engellememiz lazım.” dedi. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirmesi adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Pakdemirli, yerel yönetimlerin bu konuya daha önem vermesi gerektiğini söyledi.

REKLAM

EN ÇOK PİTBULL KAYDI VAR

Bakan Pakdemirli, tanınan yasal süre içerisinde İstanbul’da 5 bin 455, İzmir’de 2 bin 896, Ankara’da 2 bin 42 olmak üzere Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpeğin mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındığını söyledi. Ayrıca Pakdemirli’nin paylaştığı tehlike arz eden köpeklerin ırklarına göre kayıt sayıları şu şekilde:

Pitbull Terrier: 10186, Dogo Argentino: 6563, American Staffordshire Terrier: 5436, American Bully: 1195, Fila Brasileiro: 14, Japanese Tosa: 12.

Bakan Pakdemirli, bugüne kadar toplam 115 bin 868 sahipli kedi ve köpeğin mikroçip uygulanarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına alındığını duyurdu.

Bekir Pakdemirli

287 HAYVAN BAKIMEVİ VAR

Bakan Bekir Pakdemirli, Bakanlık tarafından 2009-2021 yılları arasında 81 yerel yönetime, hayvan bakımevi için 53 milyon 431 bin 620, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması için ise 2017-2021 yılları arasında 25 milyon 227 bin 860 lira mali destek sağlandığını belirtti. Ülke genelinde 98 bin hayvan kapasiteli 287 adet hayvan bakımevi bulunduğunu söyleyen Pakdemirli, Akbaş cinsi Paşa ve Sultan adında iki köpeği olduğunu söyleyerek “Ben de hayvanları çok severim ve her zaman bir köpeğim olmuştur.” diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Tehlikeli köpek ırkları için son kayıt tarihi 14 Ocak