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POLİTİKA

Bakan Pakdemirli Karadeniz'deki yangınlara ilişkin açıklama: Yerleşim yerlerinde herhangi bir riskimiz yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınlarının devam ettiği Köprübaşı ve Dernekpazarı ilçelerinde incelemelerde bulundu. Pakdemirli ''Yerleşim yerlerinde herhangi bir riskimiz yok. Trabzon genelinde 190 araç ve 650 personelle yangına müdahale ediyoruz. Yangınlar şu an itibariyle büyük ölçüde kontrol altında diyebiliriz.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Bekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli

Bakan Pakdemirli, Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer ilgililerle Köprübaşı ilçesine geldi.

Vali Ustaoğlu ve Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan'dan bilgi alan Bakan Pakdemirli, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Pakdemirli, Köprübaşı ve Dernekpazarı ilçelerinin sınırında gazetecilere yaptığı açıklamada, Köprübaşı'da 4, Dernekpazarı'nda ise 6 mahallenin yangından en çok etkilenen yerler olduğunu söyledi.

Yerleşim alanlarıyla ilgili bir risk bulunmuyor

Bu bölgelerde 14 mezra evinin yandığını ifade eden Pakdemirli, "Bu bölgedeki hasarın örtü yangını olmasına rağmen 30 hektar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili dün bir risk yaşandı özellikle Dernekpazarı'nın Günebakan Mahallesi'nde, 9 ev tahliye oldu ancak şu an itibariyle yerleşim yerlerine de geri dönüş oldu ve yerleşim yerleriyle alakalı herhangi bir risk kalmamış oldu bu bölgede." dedi.

190 araç, 650 personel görev başında

  • "Dün çok aleyhimizde olmasına rağmen bugün hem rüzgar them ısı hem de nem tarafında meteorolojik koşullar lehimizi dönmüş vaziyettedir. İnşallah sabah saatlerine doğru da çiyin de olmasıyla beraber meteorolojik şartların tamamen lehimize dönmesini bekliyoruz. Yerleşim yerlerinde, altını çizerek söylemek istiyorum tekrar, herhangi bir riskimiz yok. Trabzon genelinde 190 araç, 650 personelle beraber yangına müdahale ediyoruz. Yangınlar şu an itibariyle büyük ölçüde kontrol altında diyebiliriz ama konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yapmamız gerekirse, bu açıklamaları da sabah saatlerinde yapıyor olacağız."

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