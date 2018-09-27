Bakan Selçuk'tan ‘PNS çağı’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, parlayan nesneler sendromu (PNS) diye bir kavram bulunduğuna işaret etti.

Selçuk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde "Eğitim 4.0" temasıyla Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen "EDUCCON 2018" eğitim konferansına katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Selçuk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin "Eve gelmek güzel şey" dediği bir yer olduğunu belirterek gençliğinin bu fakültede geçtiğini aktardı.

"Eğitim 4.0" konusunun tüm dünya için önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, 2040'lara doğru "tekillik çağı" denilen yeni bir çağın geleceğini dile getirdi.

Bu çağın, dijital, biyolojik ve fiziksel olarak bütünleştiği bir çağ olduğuna işaret eden Selçuk, şunları söyledi:

"Yeni bir döneme giriyoruz"

"Yani bir insanın içerisinde aynı zamanda bir dijital içeriğin çipler marifetiyle çalıştığı, aynı zamanda fiziksel içeriği insanın vücuduna entegre edildiği, damarlarında dolaştığı bir döneme doğru gidiyoruz.

Öte yandan parlayan nesneler sendromu diye bir sendrom var. Bu çağ, PNS çağı. Yani sürekli bir şey parlatılıyor, sürekli bir şey moda haline getiriliyor ve dikkatimiz dağılıyor. Asla odaklanmamıza fırsat verilmiyor. Çocuklarda benim çok rahat gördüğüm ve telefon veya başka dijital araçlarla da PNS'nin giderek güçlendiği bir döneme doğru geliyoruz" dedi.

Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal arasında geçen bir diyaloğu aktaran Selçuk, "Namık Kemal 'Biz çok cesur, çok idealist, çok vatansever insanlar yetiştirmeliyiz.' der ve bunu ısrarla vurgular. Ahmet Mithat, ona cevabında der ki 'Kemal, senin bu vatansever, cesur, idealist adamın ne iş yapacak, ne yiyecek? Bir mesleği, bir icraatı, bir becerisi yok. Bu adamın bir beceriye ihtiyacı var Kemal, yetmez mi bu kadar nesli heba ettiğimiz'. Bu aslında bizim bugünkü fotoğrafımızı da içeriyor" dedi.

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