Gündem Bakan Soylu 12 köyün koronavirüs karantinasında olduğunu açıkladı Otobüs seyahatlerine kısıtlama
POLİTİKA

Bakan Soylu 12 köyün koronavirüs karantinasında olduğunu açıkladı: Otobüs seyahatlerine kısıtlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Bakan Soylu, tüm otogarlardaki otobüs seyahatlerini izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırılmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar kapatılan iş yeri sayısının 211 bin 670 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Fiyat artışları

Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız.

Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.

Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670.

Tüm otogarlara kısıtlama

Tüm otogarlardaki otobüs seyahatlerine izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırılmayacak.

Piknikçilere yasak

Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak.

Ayrıntılar birazdan...

Evde kal: Felaketi önle
GÜNDEM
Evde kal: Felaketi önle
Abone Ol Google News
On yedi hastamızı kaybettik

On yedi hastamızı kaybettik

Bakan Koca liderliğinde Bilim Kurulu toplanmıştı.
On iki köy ve belde karantinada

On iki köy ve
belde karantinada

Otobüs seyahatleri, piknik alanları... İşte yeni kararlar...
İçişleri: Ertelendi

İçişleri: Ertelendi

S​okağa çıkma yasağı bulunanlar için yeni karar.
Yaka paça uzaklaştırıldı

Yaka paça uzaklaştırıldı

Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçıya sert müdahale.
40 milyon kişi ölecekti

40 milyon kişi ölecekti

​Hiçbir önlem alınmasaydı...
Virüs insan üretimi olamaz

Virüs insan üretimi olamaz

​Uzmanlar açıkladı.

Kabinede <br>gündem yoğun

Kabinede
gündem yoğun

Erdoğan bakanları telekonferans sistemiyle topladı.
İlk karantina<br>kararı alındı

İlk karantina
kararı alındı

​1 belde ve 4 köye giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı.

İnsandan insana bulaşır mı?

İnsandan insana bulaşır mı?

​Türk profesörden çok önemli hantavirüs açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Herkesle tokalaşıyorum demişti...
Fransa'da en genç ölüm

Fransa'da en genç ölüm

​16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti.
Futbolda bir ilk

Futbolda bir ilk

​Koronavirüs sebebiyle sistem değişiyor.
En yüksek<br>rakama ulaşıldı

En yüksek
rakama ulaşıldı

​İspanya koronavirüs kaybında endişelendiren rakamı açıkladı.
Hızlı tren hastane oldu

Hızlı tren hastane oldu

​Tedavi bekleyen hastalar Fransa'nın farklı bölgelerine gönderiliyor.
4 isim pozitif!

4 isim pozitif!

​Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.