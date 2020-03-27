Bakan Soylu 12 köyün koronavirüs karantinasında olduğunu açıkladı: Otobüs seyahatlerine kısıtlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar kapatılan iş yeri sayısının 211 bin 670 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Fiyat artışları

Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız.

Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.

Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670.

Tüm otogarlara kısıtlama

Tüm otogarlardaki otobüs seyahatlerine izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırılmayacak.

Piknikçilere yasak

Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak.

Ayrıntılar birazdan...