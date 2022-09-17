Gündem Bakan Soylu Demokrasi vurgusu 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi
İSTANBUL

Bakan Soylu Demokrasi vurgusu: 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'daki programda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Demokrasiyi bize bedava vermediler. 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Soylu: 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Menderes'in idam edilişinin 61. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da tören düzenlendi. Programda konuşan Bakan Soylu, "Demokrasiyi bize bedava vermediler." dedi.

Merhum Başvekili Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın şehadetlerinin yıl dönümü münasebetiyle Topkapı Anıtmezar'daki anma töreni gerçekleşti.

Programda konuşan Bakan Soylu,

  • "Demokrasiyi bize bedava vermediler. 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitti." dedi. Konuşmasında Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik ilişkilere dikkat çeken soylu "Dünyaya kendimizi kapatmadan dünyayla rekabet eden ama dünyanın mazlumlarını o zalimlerle baş başa bırakmayan bir mücadele ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

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