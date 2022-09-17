Bakan Soylu Demokrasi vurgusu: 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi

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İBB’de Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği ortaya çıktı

İBB'de çalışan Sinan Gürbüz'ün belediyenin İnsan Kaynakları, Hayat Boyu Öğrenme ve Kalite ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü görevlerinin hepsine birden atandığı ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, İBB'nin üç şubesine müdür olarak atanan Sinan Gündüz üzerinden Ekrem İmamoğlu'na, "İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?" diye sordu.