Gündem Bakan Soylu açıkladı Tekirdağda Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı
POLİTİKA

Bakan Soylu, Atatürk büstüne zarar verenlerin yakalandığını açıkladı

Bakan Soylu açıkladı: Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ’da Atatürk heykellerine saldırarak provakasyon yapan zanlının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu, Atatürk büstüne zarar verenlerin yakalandığını açıkladı
Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, boya ile hakaret içerikli yazılar yazılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da bir okulun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurdu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı.

TÜRK POLİSİ YAKALAR

Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.

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