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Gündem Bakan Soylu Çukurca Kazan Vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Bakan Soylu: Çukurca Kazan Vadisi'nde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz. Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu. Rahat uyuyun Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış."

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit düşmüştü

Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğraflarda, hava destekli operasyonda kullanılan füzelerin üzerinde şehit Sanca ve Barış'ın isimlerinin yazdığı görüldü.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

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