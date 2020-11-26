Bakan Soylu duyurdu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düştü

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi. Bakan Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'dan satır başlıkları:
FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişi ihraç edildi, 14 bin kişi görevden uzaklaştırıldı, 13 bin kişi görevlerine iade edildi.
Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı.
Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı, 96 bin kişi de tutuklandı.