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Bakan Soylu: Gabar'da eksiden terör vardı şimdi petrol çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Sinop'a gitti. Terörle mücadele konusunda önemli mesajlar veren Soylu, "Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Çocuklarımızın geleceğini hiç kimse engelleyemeyecek. 2 hafta önce Gabar Dağı’ndaydım. Gabar Dağı’nda eskiden terörist vardı şimdi petrol çıkıyor petrol. Çatlasınlar, patlasınlar.

16:31 . 28/01/2023 Cumartesi
DHA
Bakan Soylu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Sinop'a gitti.

Bakan Soylu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Sinop'a gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek adına Sinop'a gitti. Burada, Boyabat Hükümet Konağı açılışına katılan Bakan Soylu, törende açıklamalarda bulundu. Coşkuyla karşılanan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesine de değindi. Güvenlik güçlerinin önemli ölçüde yol kat ettiği terör mücadelesine ilişkin konuşan Soylu, bir dönem operasyonların düzenlendiği Şırnak'ı anlattı. Soylu, şimdilerde terörden tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları'nda yer altındaki zenginliklerin keşfedilmeye başladığını belirtti.

"Eskiden terörist vardı şimdi petrol çıkıyor"

Petrol rezervi bulunduğunu açıklayan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: Bir evladınız olarak söylüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılına adım atarken bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Çocuklarımızın geleceğini hiç kimse engelleyemeyecek. 2 hafta önce Gabar Dağı’ndaydım. Gabar Dağı’nda eskiden terörist vardı şimdi petrol çıkıyor petrol. Çatlasınlar, patlasınlar.

"Ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor"

Soylu, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

Tendürek’in tepesinde önceden teröristler hakimdi. Şimdi ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Sadece o kadar değil, neredeyse uzay üssü kurduk. Gelenler hayret içerisinde. Cudi’de, Tendürek’te, Amanoslar’da teröristler temizlendi, bizim evlatlarımız yapıyorlar. Bir taraftan yerli ve milli savunma sanayii ile bunu gerçekleştiriyorlar.

"Doğalgazımız evlere gidecek, çatlasınlar"

Doğalgaz rezervine değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı: Yıllarca terör örgütünü orada konuşlamışlardı, bulmayalım, yapmayalım diye. İnşallah önümüzdeki aylarda oradan daha büyük müjdeler gelecek. Yine Bingöl’ün Genç ilçesinde 100 milyon ton demir cevheri çıktı. Şimdi Ereğli Demir Çelik Fabrikası oraya çok büyük bir demir çelik fabrikası kuruyor. 600 milyon dolarlık. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin en büyük altın madenlerinden birisini açtı. Martın sonunda da Allah nasip edecek, doğalgaz oradan çıktıktan sonra Türkiye’ye hatlardan verilecek.


Şimdi Amerika buna gücenmez mi? Yıllarca bunları doğalgazlarından, petrol üzerinden, cari açık üzerinden yıllarca bizi sıkıştırdılar. Yıllarca kanımızı emmeye çalıştılar. Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu milletin iradesindeki Türkiye, bugün kendi arabasını yapıyor. Arabamız yollarda gezecek, çatlasınlar. Doğalgazımız evlere gidecek, çatlasınlar.
#gabar dağı
#süleyman soylu
#sinop
11 dakika önce
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Bakan Soylu: Gabar'da eksiden terör vardı şimdi petrol çıkıyor
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