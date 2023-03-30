Bakan Soylu Hatay'daki son durumu paylaştı: Yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da, Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık ve ilçelerdeki koordinatör valilerimizin koordinasyonunda yürüyen yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor. 2 bin 30 kamyon, 2 bin 976 iş makinası, günde 11 bin 200, bugüne kadar 212 bin kamyon seferi... Kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör, herkesten Allah razı olsun. Gece gündüz çalışılıyor." ifadesini kullandı.