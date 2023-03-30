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Bakan Soylu Hatay'daki son durumu paylaştı: Yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması süreci devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sürecin son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması sürecinin hızla ilerlediğini duyurdu.

02:23 . 30/03/2023 Thursday
AA
Hatay'da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Hatay'da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması sürecinin hızla ilerlediğini duyurdu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da, Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık ve ilçelerdeki koordinatör valilerimizin koordinasyonunda yürüyen yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor. 2 bin 30 kamyon, 2 bin 976 iş makinası, günde 11 bin 200, bugüne kadar 212 bin kamyon seferi... Kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör, herkesten Allah razı olsun. Gece gündüz çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgede yürütülen yıkım ve enkazların kaldırılması çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.


#DEPREM
#Hatay
#İçişleri Bakanı
#Süleyman Soylu
#Bakan Soylu
#enkaz kaldırma
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