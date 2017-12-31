Bakan Soylu Kato Dağı'nda incelemelerde bulundu

Bugüne kadar verdiğiniz bu mücadeleler hem millet hem de hak katında sizleri sürekli olarak yüceltmektedir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar temenni ediyorum. Sizleri tüm şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2018 bizler ve milletimiz için inşallah başarılar ve zaferlerle dolu olsun diyorum. Kato Dağı tarih yazdı. Her yerde de Kato Dağı'nı hayırla yad ediyoruz, anıyoruz.