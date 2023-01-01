Bakan Soylu: Millet artık 'Nerede bu devlet' değil 'Allah devletten razı olsun' diyor

"Yapılacak evler bundan sonra örnek olarak o evler üzerinden yürüsün. Allah razı olsun, Çevre, Şehircilik Bakanı'mızla birlikte Türkiye'nin neresinde afet olursa, nerede böyle yangın olursa ki inşallah olmaz, olmuş ise şu ana kadar evleri sadece sosyal konut değil yani öyle en alt vasıftan değil, neredeyse en üst vasıftan yapmaya çalıştık ki vatandaşımıza yakışan, insanımıza yakışan bir husus meydana gelsin, bir sonuç meydana gelsin. Allah'a hamdolsun burada da böyle birçok ev ve ahır yapıldı, inşallah bundan sonra diğer taraflar da aynı noktaya ulaşır."