Bakan Soylu: Millet artık 'Nerede bu devlet' değil 'Allah devletten razı olsun' diyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Artvin'de.
Bakan Süleyman Soylu, daha sonra Dereiçi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı.
Bakan Soylu, bir gazetecinin, yangın afetinin ardından başlatılan çalışmaların ne aşamada olduğunu sorması üzerine, olayın üzerinden iki yıl geçmeden zor coğrafyada, yanan konutların yerine 42 konut ve 65 hayvan barınağı yapıldığını, bunların hak sahiplerinin de tespit edildiğini söyledi.
Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir perspektif, vizyon olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:
Bakan Soylu, daha sonra Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.