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Bakan Soylu: OHAL'in verdiği tüm yetkileri kullanacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bozdağ, Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada gizlilik kararı olmadığını bu tür haberlerin asılsız olduğunu belirtirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Fahiş fiyatla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz" diyerek OHAL'in verdiği tüm yetkilerin kullanılacağını açıkladı.

14:49 . 25/02/2023 Cumartesi
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Bakan Soylu ve Bozdağ açıklamalarda bulunuyor

Bakan Soylu ve Bozdağ açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
"Sadece Antakya’da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak. Her tarafa mümkün olan en kısa süre içerisinde yetişmeye çalışıyoruz. Birkaç münferit olay dışında herhangi bir güvenlik zaafiyetini bir dakika bile yaşamış değiliz.

Bu konuda ülkemiz, milletimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız deprem bölgesinde çalışıyor.

Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir, elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz.

Kiracı çıkartmak ve fahiş fiyat artışı doğru değildir. Zor durumda istifade etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.

Konteyner şehirlerle ilgili hazırlıklar sürüyor.

420 bin konteyner ev talebi oldu.

Başvurular değerlendirip altyapı hazırlıkları devam edecek.

Kiracılara 3 bin TL ev sahiplerine 5 bin TL destek vereceğiz.

İnsanlarımızın bu deprem sürecinde mağdur olmaması için her türlü imkan sağlanmaktadır.

Esnafın yeniden harekete geçebilmesi için bütün imkanlar oradaki yapıyla beraber gerçekleştiriliyor.

Depremin merkezinin çok fazla etkilediği il ve ilçelerde geçici esnaf dükkanları açılarak yeni adımlar atılacak.

Güvenlik konusunda da işin başından itibaren güvenlik birimlerinin sayısını üç katına çıkardık.

Burada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Acil yıkılması gereken binalarla ilgili tüm illerimizde gerekli hazırlıklar yapıldı.

Ağır hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor.

Fahiş fiyatla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz.

OHAL'in bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız."

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Enkaz kaldırma çalışmalarını yıkılan binalarda tamamladık. Vefat edenlerle ilgili kimliklendirme tamamen tamamlanmış oldu. Diyarbakır'da vefat edenlerden kimliklendirilmeyen kalmadı.

71 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 184 kişi tutuklandı. İsias Otel'de ölen sporcularımızla ilgili gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yok. Böyle bir karar talebi de savcılık tarafından yapılmadı.

Depremin ortaya çıkardığı sonuçlar bizim mevzuatlarımızı gözden geçirmemize neden oldu. İşlenen suçlar ve diğer suçlar da içinde olmak üzere yeni bir hazırlık içerisindeyiz.

Deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz."


#Süleyman Soylu
#Bekir Bozdağ
#Diyarbakır
#Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
#deprem
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