|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi: Elinde bastonla yürüdü

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir dinlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam Kahramanmaraş’ta katıldığı bir iftar programında görüntülendi. Programın ardından çekilen görüntülerde Soylu’nun elinde bastonla yürüdüğü görüldü.

14:43 . 29/03/2023 Çarşamba
Diğer
Bir süredir tedavi gören Bakan Soylu, bastonla yürürken görüntülendi.

Bir süredir tedavi gören Bakan Soylu, bastonla yürürken görüntülendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı. Soylu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında depremzedelerle iftar yaptı. İftar programının ardından Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valileri de eşlik etti.

Belinden rahatsızlığı vardı

İftar programında çekilen görüntülerde belinden rahatsızlığı olduğu bilinen Soylu’nun elinde bastonla yürüdüğü görüldü.

İftar programının ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Soylu, “Kahramanmaraş'ta, iftar vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Allah kabul etsin...” ifadelerini kullandı.




#süleyman soylu
#kahramanmaraş
#deprem
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.