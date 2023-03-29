Bakan Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi: Elinde bastonla yürüdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı. Soylu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında depremzedelerle iftar yaptı. İftar programının ardından Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valileri de eşlik etti.