Bakan Soylu 'samanlıkta iğne aramak' gibi diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

"100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi... dört aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de üç ölü, bir sağ toplam dört terörist etkisiz. Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler"