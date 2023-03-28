Bakan Soylu 'samanlıkta iğne aramak' gibi diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de yürütülen terör operasyonları ile ilgili son bilgiyi paylaştı.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu
"100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi... dört aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de üç ölü, bir sağ toplam dört terörist etkisiz. Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler"
ifadelerine yer verdi.
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22 dakika önce