Bakan Soylu'dan seçim zaferi açıklaması: Milletimiz var olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
"Söylenecek tek cümle bu"
Ziyaretin ardından türbenden çıkan Bakan Soylu seçim sonuçlarına ilişkin soruya, "Fethin 570. yılı münasebetiyle sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldık dualar ettik. Allah'a şükür ettik. Yine büyük komutan Fatih Sultan Mehmed Han'ın huzurundayız. Hem Fatih Sultan Mehmed Han'ı hem o fethi gerçekleştiren bütün ecdadımızı, aynı zamanda fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerine ve huzurunda bulunduğumuz Eyüp Sultan hazretlerine dua ettik. Allaha şükürler olsun her şey için söylenecek tek cümle bu, milletimiz var olsun" dedi.