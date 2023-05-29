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Bakan Soylu'dan seçim zaferi açıklaması: Milletimiz var olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin sonuçlarla ilgili olarak "Allah'a şükürler olsun her şey için söylenecek tek cümle bu. Milletimiz var olsun" dedi.

13:14 . 29/05/2023 Pazartesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde sabah namazını
Ayasofya Camii
'nde kılan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu
öğlen saatlerinde ise Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti. Bakan Soylu'ya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sayın Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti. Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesine giren Bakan Soylu ve beraberindekiler dua etti.

"Söylenecek tek cümle bu"

Ziyaretin ardından türbenden çıkan Bakan Soylu seçim sonuçlarına ilişkin soruya, "Fethin 570. yılı münasebetiyle sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldık dualar ettik. Allah'a şükür ettik. Yine büyük komutan Fatih Sultan Mehmed Han'ın huzurundayız. Hem Fatih Sultan Mehmed Han'ı hem o fethi gerçekleştiren bütün ecdadımızı, aynı zamanda fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerine ve huzurunda bulunduğumuz Eyüp Sultan hazretlerine dua ettik. Allaha şükürler olsun her şey için söylenecek tek cümle bu, milletimiz var olsun" dedi.



#Süleyman Soylu
#İstanbul'un fethi
#Ayasofya Camii
8 dakika önce
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