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Gündem Otogarda katliam yapacaklardı Operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Otogarda katliam yapacaklardı: Operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini açıklamasının ardından, bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonun cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul’a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıkladı.

Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Soylu, katliamın önüne geçildiğini aktardı.

Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.

Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Bakan Soylu’nun 'Katliam önlendi' dediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 17
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul’a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıkladı.
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Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Soylu, katliamın önüne geçildiğini aktardı.
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Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.
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Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, “Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu. Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu” dedi.
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Bakan Soylu’nun 'Katliam önlendi' dediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini açıklamasının ardından, bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonun cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.

BOMBALI SALDIRGANLAR POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, “Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu. Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu” dedi.

Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Araç altına yerleştirilmiş patlayıcıların görüntüsü.
Araç altına yerleştirilmiş patlayıcıların görüntüsü.

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik
OYNAT 01:45
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın otogarda bir aracın altına yerleştirdiği 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirten Bakan Soylu, 'İstanbul polisi bugün, çok önemli bir katliamı önlemiştir. Bu, kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler' dedi.


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