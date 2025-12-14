Yeni Şafak
Bakan Tekin seçim bildirgeleri üzerinden CHP'yi felç etti: Ne söylediğinizin farkında bile değilsiniz

Bakan Tekin seçim bildirgeleri üzerinden CHP'yi felç etti: Ne söylediğinizin farkında bile değilsiniz

Merve Safa Akıntürk
21:3914/12/2025, Pazar
TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, genel kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, genel kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP’nin farklı seçim dönemlerinde eğitim politikalarını sürekli değiştirdiğini söyleyerek, yapılan eleştirilerin partinin kendi bildirgeleriyle çeliştiğini belirtti. Tekin yaptığı açıklamada "CHP’nin 2002 yılında seçim bildirgesi, ‘Zorunlu eğitimi 5+3+4 olmak üzere 12 yıla çıkaracağız’ demiş. 2002 yılında iktidara gelseydiniz 5+3+4 olarak eğitimi düzenleyecektiniz. 2007'yi de kazansaydınız eğer sistemi değiştirip 8+2+2 yapacaktınız. 2015'te zorunlu eğitimi 1+8+4 olarak on üç yıla çıkaracaktınız. 2023'te bir daha değiştirip 1+5+4+3 yapacaktınız. Biz iktidardayken yaptığımız her şeyin arkasındayız. Siz daha iktidara gelmeden ne söylediğinizin bilincinde, farkında bile değilsiniz" ifadelerini kullandı.

MERVE SAFA AKINTÜRK/ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP’nin farklı seçim dönemlerinde eğitim politikalarını sürekli değiştirdiğini söyleyerek, yapılan eleştirilerin partinin kendi bildirgeleriyle çeliştiğini belirtti. Tekin, şunları söyledi:

"KENDİ MUHAKEMENİZİ YAPIN"

"CHP Grubunun 3 tane standart eleştirisi vardı. Bunlardan biri, çok fazla bakan değişti eleştirisi. 23 yıllık süreç içerisinde ben 9'uncu Bakanım. CHP, tek parti döneminden bugüne uzanan süreçte kendi muhasebelerini yapmadan, bizleri bu ülkenin çocuklarına yıllarca adaletsizliği miras bırakan zihniyetinizle yüzleşmeden, bugün burada bize istikrardan bahsedemezsiniz. "

"FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

"CHP’nin 2002 yılında seçim bildirgesi, ‘Zorunlu eğitimi 5+3+4 olmak üzere 12 yıla çıkaracağız’ demiş. 2002 yılında iktidara gelseydiniz 5+3+4 olarak eğitimi düzenleyecektiniz. 2007'yi de kazansaydınız eğer sistemi değiştirip 8+2+2 yapacaktınız. 2015'te zorunlu eğitimi 1+8+4 olarak on üç yıla çıkaracaktınız. 2023'te bir daha değiştirip 1+5+4+3 yapacaktınız. Biz iktidardayken yaptığımız her şeyin arkasındayız. Siz daha iktidara gelmeden ne söylediğinizin bilincinde, farkında bile değilsiniz."

5 AYRI EĞİTİM KURGUSU

"Önce merkezi sınava karşıyız, sonra merkezi sınavları güçlendireceğiz sonra da merkezi sınavların sayısını artıracağız. 5 ayrı seçim bildirgesinde, 5 ayrı eğitim kurgusunu sıralayan siyasi aygıt olarak sürekli değişiklik yapıyorsunuz eleştirisi yaparken kendi tutarsızlığınızın altını çiziyorsunuz. Eğitim gibi kuşaklara dokunan bir alanda temel metinlerini seçimden seçime değiştiren bir yaklaşımın bu millete söyleyecek sözü olmayacağını siz de benim kadar biliyorsunuz. Attığımız her adımı aynı istikamete bağlamaya, çalışıyoruz. Sizden de beklentimiz bu. Bu ülkenin çocuklarının önüne hangi çerçeveyi koymak istediğinizi bir netleştirin. "

"ÖZÜR DİLEYİN"

"OSB’lerde çıraklık merkezi kuracağız demişsiniz. MESEM'ler üzerinden bize parmak sallarken aynı zamanda kendi metinlerinize de parmak sallamış oluyorsunuz. Bunu yapabilmemiz için önce şu kürsüde millete dönüp, ‘Biz yıllarca bunları savunduk ama özür dileriz, yanlış şeyleri savunduk’ diye vazgeçmeniz gerekir. Biz, sizin yıllardır kâğıt üzerinde dolaştırdığınız modeli, kayıt dışılıktan çıkarıp hukuki zemine oturttuk, denetimi güçlendirdik, çocuğun emeğini devletin güvencesi altına aldık."

"GURUR DUYUYORUM"

"Eski Genel Başkanınızın kamuoyunda ‘asrın hırsızlığı’ diye tanımlanan olayla ilgili olarak CHP’ye yönelik, ‘arının’ çağrısına, Genel Başkanınız ‘CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyen bu zihniyetten arınacak’ dedi. Benden önce, 2002'den bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı yapan bütün Bakanlarımızın da yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

"DAMARI KESMEYE ÇALIŞIYOR"

"Mesleki eğitim Türkiye'nin hem iktisadi hem ahlaki omurgalarından bir tanesi. Tartışmanın arka planında 28 Şubatla birlikte zihinlere yerleştirilen kırılmalar mevcut. Bir dönem katsayı uygulamalarıyla meslek liselerin, imam hatiplerin kapısını kapatan anlayış bugün başka kavramlar üzerinden aynı kurumsal yapıları yıpratmaya çalışıyor. O dönem gençlerimizi yükseköğretimden dışlayan bu zihniyet şimdi mesleki eğitimi bir sorun alanı gibi göstererek Türkiye'nin üretim damarını kesmeye çalışıyor. "

"BECERİ KAZANDIRIYORUZ"

"Ortaokul mezunu ve 14 yaşını doldurmuş gençlerimiz bir yandan zorunlu ortaöğretim sürecine devam ederken diğer yandan sigortalı, sözleşmeli bir biçimde usta öğretici ve öğretmen gözetiminde hem okulda hem işletmede beceri kazanıyor. Mesleki eğitim ile çocuk işçiliği arasında kesin çizgilerle ayrıştırma yapan bir düzenleme mevcut. Bir öğrencinin işletmeye yerleştirilmesi Bakanlığının tek başına verdiği bir karar değil. İşletme belirleme komisyonlarının ortak değerlendirmesiyle yürüyen çok aşamalı bir süreç. "

"ORTAK DEĞERLENDİRMEYLE YÜRÜYOR"

"Bu çerçevede 2024-2025 eğitim öğretim yılında 253 bin işletme denetlendi, 23 bin 252 işletme uygunsuz olduğu gerekçesiyle sözleşmeleri feshedildi. Staja giden, her bir öğrencimiz için tanımlı meslek öğretmeni koordinatörlerimiz var. Hiçbir evladımızın hayatına asla riske atmadan, sahadaki her adımı yakından izleyen bir süreci yürütüyoruz."




