Bakan Tekin seçim bildirgeleri üzerinden CHP'yi felç etti: Ne söylediğinizin farkında bile değilsiniz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP’nin farklı seçim dönemlerinde eğitim politikalarını sürekli değiştirdiğini söyleyerek, yapılan eleştirilerin partinin kendi bildirgeleriyle çeliştiğini belirtti. Tekin yaptığı açıklamada "CHP’nin 2002 yılında seçim bildirgesi, ‘Zorunlu eğitimi 5+3+4 olmak üzere 12 yıla çıkaracağız’ demiş. 2002 yılında iktidara gelseydiniz 5+3+4 olarak eğitimi düzenleyecektiniz. 2007'yi de kazansaydınız eğer sistemi değiştirip 8+2+2 yapacaktınız. 2015'te zorunlu eğitimi 1+8+4 olarak on üç yıla çıkaracaktınız. 2023'te bir daha değiştirip 1+5+4+3 yapacaktınız. Biz iktidardayken yaptığımız her şeyin arkasındayız. Siz daha iktidara gelmeden ne söylediğinizin bilincinde, farkında bile değilsiniz" ifadelerini kullandı.
"OSB’lerde çıraklık merkezi kuracağız demişsiniz. MESEM'ler üzerinden bize parmak sallarken aynı zamanda kendi metinlerinize de parmak sallamış oluyorsunuz. Bunu yapabilmemiz için önce şu kürsüde millete dönüp, ‘Biz yıllarca bunları savunduk ama özür dileriz, yanlış şeyleri savunduk’ diye vazgeçmeniz gerekir. Biz, sizin yıllardır kâğıt üzerinde dolaştırdığınız modeli, kayıt dışılıktan çıkarıp hukuki zemine oturttuk, denetimi güçlendirdik, çocuğun emeğini devletin güvencesi altına aldık."
"Eski Genel Başkanınızın kamuoyunda ‘asrın hırsızlığı’ diye tanımlanan olayla ilgili olarak CHP’ye yönelik, ‘arının’ çağrısına, Genel Başkanınız ‘CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyen bu zihniyetten arınacak’ dedi. Benden önce, 2002'den bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı yapan bütün Bakanlarımızın da yaptıklarıyla gurur duyuyorum."
"Ortaokul mezunu ve 14 yaşını doldurmuş gençlerimiz bir yandan zorunlu ortaöğretim sürecine devam ederken diğer yandan sigortalı, sözleşmeli bir biçimde usta öğretici ve öğretmen gözetiminde hem okulda hem işletmede beceri kazanıyor. Mesleki eğitim ile çocuk işçiliği arasında kesin çizgilerle ayrıştırma yapan bir düzenleme mevcut. Bir öğrencinin işletmeye yerleştirilmesi Bakanlığının tek başına verdiği bir karar değil. İşletme belirleme komisyonlarının ortak değerlendirmesiyle yürüyen çok aşamalı bir süreç. "
"Bu çerçevede 2024-2025 eğitim öğretim yılında 253 bin işletme denetlendi, 23 bin 252 işletme uygunsuz olduğu gerekçesiyle sözleşmeleri feshedildi. Staja giden, her bir öğrencimiz için tanımlı meslek öğretmeni koordinatörlerimiz var. Hiçbir evladımızın hayatına asla riske atmadan, sahadaki her adımı yakından izleyen bir süreci yürütüyoruz."