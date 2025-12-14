Bakan Tekin seçim bildirgeleri üzerinden CHP'yi felç etti: Ne söylediğinizin farkında bile değilsiniz

"Önce merkezi sınava karşıyız, sonra merkezi sınavları güçlendireceğiz sonra da merkezi sınavların sayısını artıracağız. 5 ayrı seçim bildirgesinde, 5 ayrı eğitim kurgusunu sıralayan siyasi aygıt olarak sürekli değişiklik yapıyorsunuz eleştirisi yaparken kendi tutarsızlığınızın altını çiziyorsunuz. Eğitim gibi kuşaklara dokunan bir alanda temel metinlerini seçimden seçime değiştiren bir yaklaşımın bu millete söyleyecek sözü olmayacağını siz de benim kadar biliyorsunuz. Attığımız her adımı aynı istikamete bağlamaya, çalışıyoruz. Sizden de beklentimiz bu. Bu ülkenin çocuklarının önüne hangi çerçeveyi koymak istediğinizi bir netleştirin. "