Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Zorunlu eğitim süresi değişecek mi? Bakan Yusuf Tekin’den kritik açıklama

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Zorunlu eğitim süresi değişecek mi? Bakan Yusuf Tekin’den kritik açıklama

21:2926/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okullarda ara tatil kalkacak mı
Okullarda ara tatil kalkacak mı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin geleceğine ilişkin merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Velilerden ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda konuyu yeniden değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Tekin, “Her tatilden sonra öğrencilerin sürece adapte olması ciddi zaman alıyor.” dedi. İşte okullarda ara tatilin kaldırılmasına yönelik Bakan Tekin'in açıklamaları ve zorunlu eğitim ile ilgili son gelişmeler...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin geleceğine ilişkin uzun süredir merak edilen soruyu yanıtladı. Velilerden ve öğretmenlerden gelen “ara tatil kaldırılsın” taleplerinin giderek arttığını belirten Tekin, öğrencilerin kısa tatiller sonrası ders sürecine yeniden adapte olmakta güçlük yaşadığını söyledi. “İki yıldır detaylı analiz yürütüyoruz, bu yılki verileri de inceleyip karar vereceğiz.” diyen Bakan Tekin, uygulamanın tamamen kaldırılabileceğine dair en net sinyali verdi.


Velilerden ‘Ara tatil kaldırılsın’ talebi artıyor

Bakan Tekin, özellikle çalışan anne ve babalardan ara tatillerin kaldırılmasına yönelik yoğun talep geldiğini belirtti. Ailelerin, kısa süreli tatillerin hem planlama yapmayı zorlaştırdığını hem de çocukların okula dönüş sürecinde sorun yaşadığını dile getirdiğini aktardı.

Tekin, “Çocuk tatil sonrası tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz de adaptasyon problemi yaşandığını söylüyor.” dedi.


'İki yıldır analiz yapıyoruz'

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin en net açıklama bu cümle oldu: “Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ardından değerlendireceğiz.” Bu ifadeyle Bakanlık, ara tatilin geleceğine dair kararın henüz kesinleşmediğini, ancak konunun masada olduğunu duyurmuş oldu.


'Öğrenme süreci kesintiye uğruyor'

Bakan Tekin, ara tatillerin yalnızca Türkiye’de değil, birçok ülkede tartışıldığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: Öğrenciler tatil sonrası ders ritmine zor dönüyor, öğrenme sürecinde kısa süreli kesintiler yaşanıyor, akademik performansta dalgalanmalar ortaya çıkıyor. Tekin, bazı ülkelerde benzer uygulamaların sınırlandırıldığını ya da tamamen kaldırıldığını söyledi.


Zorunlu eğitim süresinde değişiklik sinyali

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine dair kamuoyunda konuşulan modeller için de açıklamada bulundu. “4+4+3+1” ve “4+4+2+2” gibi seçeneklerin gündemde olduğunu ancak hiçbir modelin kesinleşmediğini belirtti.


“Hazırlık yapmadan bir değişikliğe gitmeyiz. Öğretmen normu, mesleki eğitim altyapısı, kız çocuklarının okullaşması gibi konular birbirine bağlı. Tüm yönleriyle değerlendirmek zorundayız.”


Ara tatil ne zaman kaldırılabilir?

Şu anda ara tatil uygulaması devam ediyor. Açıklamalar, olası bir değişikliğin en erken 2025-2026 yılına işaret ettiğini gösteriyor.

#milli eğitim bakanlığı
#ara tatil
#zorunlu eğitim
#ara tatil kalkıyor mu
#okul tatili
#eğitim sistemi
#milli eğitim bakanı
#yusuf tekin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı için geri sayım: Başvurular ne zaman başlayacak? Hangi branşa kaç kadro ayrıldı? İşte son gelişmeler