Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Zorunlu eğitim süresi değişecek mi? Bakan Yusuf Tekin’den kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin geleceğine ilişkin uzun süredir merak edilen soruyu yanıtladı. Velilerden ve öğretmenlerden gelen “ara tatil kaldırılsın” taleplerinin giderek arttığını belirten Tekin, öğrencilerin kısa tatiller sonrası ders sürecine yeniden adapte olmakta güçlük yaşadığını söyledi. “İki yıldır detaylı analiz yürütüyoruz, bu yılki verileri de inceleyip karar vereceğiz.” diyen Bakan Tekin, uygulamanın tamamen kaldırılabileceğine dair en net sinyali verdi.





Velilerden ‘Ara tatil kaldırılsın’ talebi artıyor

Bakan Tekin, özellikle çalışan anne ve babalardan ara tatillerin kaldırılmasına yönelik yoğun talep geldiğini belirtti. Ailelerin, kısa süreli tatillerin hem planlama yapmayı zorlaştırdığını hem de çocukların okula dönüş sürecinde sorun yaşadığını dile getirdiğini aktardı.

Tekin, “Çocuk tatil sonrası tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz de adaptasyon problemi yaşandığını söylüyor.” dedi.





'İki yıldır analiz yapıyoruz'

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin en net açıklama bu cümle oldu: “Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ardından değerlendireceğiz.” Bu ifadeyle Bakanlık, ara tatilin geleceğine dair kararın henüz kesinleşmediğini, ancak konunun masada olduğunu duyurmuş oldu.





'Öğrenme süreci kesintiye uğruyor'

Bakan Tekin, ara tatillerin yalnızca Türkiye’de değil, birçok ülkede tartışıldığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: Öğrenciler tatil sonrası ders ritmine zor dönüyor, öğrenme sürecinde kısa süreli kesintiler yaşanıyor, akademik performansta dalgalanmalar ortaya çıkıyor. Tekin, bazı ülkelerde benzer uygulamaların sınırlandırıldığını ya da tamamen kaldırıldığını söyledi.





Zorunlu eğitim süresinde değişiklik sinyali

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine dair kamuoyunda konuşulan modeller için de açıklamada bulundu. “4+4+3+1” ve “4+4+2+2” gibi seçeneklerin gündemde olduğunu ancak hiçbir modelin kesinleşmediğini belirtti.





“Hazırlık yapmadan bir değişikliğe gitmeyiz. Öğretmen normu, mesleki eğitim altyapısı, kız çocuklarının okullaşması gibi konular birbirine bağlı. Tüm yönleriyle değerlendirmek zorundayız.”





Ara tatil ne zaman kaldırılabilir?