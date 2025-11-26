Ara tatiller kaldırılabilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Şafak’ın da yer aldığı bir grup gazeteciyle bir araya gelerek zorunlu eğitimden okul kayıt sistemine, öğretmen atamalarından özel eğitim merkezlerine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.





BİLGİYE ERİŞİM 15 YIL ÖNCEKİNDEN FARKLI

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik tartışmalara değinen Bakan Tekin, “12 yıllık eğitim sistemi içinde bilgiye erişim 15 yıl öncekinden çok farklı. Bu nedenle geçmişin öğretim süreleriyle bugün aynı yaklaşımları kullanamayız. Bizim zorunlu eğitimi tamamlama yaşı 18–19 civarında seyrediyor; bir yıl üniversiteye başlanmadığını varsayalım—gençlerin çoğu o zamanı tekrar sınava girerek değerlendiriyor. Bugün bir kişinin lisansını tamamlayıp iş hayatına ortalama 26 yaş civarında başlaması yaygın” değerlendirmesini yaptı. Dünyada da bu başlangıç yaşını düşürme eğilimi olduğunun altını çizen Tekin, “Mesela İngiltere'de ya da başka bir yerde on altı yaşında çocuk Harvard'a, Oxford'a gidiyor, bizim çocuğumuz niye üniversiteye gitmesin? Zorunlu eğitim süresine yönelik olası düzenlemeler masadan kalkmadı; fakat yapılacak her değişikliğin eğitim-öğretim sistemini yakından etkileyeceğini dikkate alarak artılarını-eksilerini detaylı analiz etmeden, gerekli hazırlıkları ve tedbirleri almadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz” dedi.





HAZIRLIKLARI YAPIP ÜZERİNDE TARTIŞIRIZ

Bu kararın aceleye getirilemeyecek bir konu olduğunun altını çizen Bakan Yusuf Tekin, şunları söyledi: “Bu süreçte mesleki eğitimin ve diğer lise türlerinin altyapısının aşağıdan itibaren hazır olması gerekiyor. Biz tüm bu hazırlıkları yapmak zorundayız. Bunun yanında öğretmenlerin norm durumu, kız çocuklarının okullaşması gibi başka meseleler de var. Bu hazırlıklar birkaç yıl içinde tamamlandığında konu paydaşlarla tartışılır, istişare edilir ve ardından karar verilebilir. Konuşulanlar ‘bugün karar alınıp yarın uygulanacak’ konular değil. Şu an için aceleye getirilecek bir durum yok. Tekrar vurguluyorum; mesele zorunlu eğitimin süresinden çok, zorunlu eğitimi tamamlama yaşıdır, asıl bakılması gereken yer burasıdır.”





ÖĞRETMEN AKADEMİSİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öğretmen atamalarındaki branş dağılımlarına ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, “24 Kasım’da yaptığımız 15 bin atamanın ardından norm güncellemeleri yapılacak. Aralık ayında 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlara göre branş dağılımını açıklayacağız. Henüz yeni norm güncellemesi yapmadık, ancak son atamamızda en çok atama yapılan 5 branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce oldu” dedi. Öğretmen Akademisi’ne ilişkin illerde hazırlıkların sürdüğünü belirten Tekin, “Akademide şu anda 7 ilde merkezlerimiz hazır. Kamuya ilave külfet getirmeden, hazır binalarımızı kullanmak üzere işleri yürütüyoruz. Buradaki merkezlerin hemen hemen hepsi konaklamalı olacak, ancak Ankara ve İstanbul’daki merkezler konaklamalı değil. İhtiyaç olursa başka seçenekler de üretebiliriz, buna bakacağız” ifadelerini kullandı.





ÖZEL OKULLARA ANİ DENETİMLER

Bakanlığın özel okullara sağlanan ücretsiz ders kitapları ve ödemeler konusunda sıkı denetim yürüttüğünü vurgulayan Tekin, velilere ek külfet oluşturacak hiçbir duruma izin verilmeyeceğini yineledi. Tekin, “Bakanlığın verdiği ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulması ve velilere ek mali yük getirilmemesi konusunda Teftiş Kurulu Başkanlığımız ani denetimler yapıyor. Bakanlık kitapları sağlıyor, peki neden vatandaşın çocuğundan bunun için ek ücret alınsın, buna izin vermeyiz” diye konuştu.





YAPAY ZEKA TESTİNİ İHRAÇ EDECEĞİZ

BİLSEM’lere öğrenci kabulünde kullanılan, önce Amerika’dan alınan, ardından Türk akademisyenler tarafından geliştirilen zeka testlerini ihraç etmeyi planladıklarını belirten Tekin, “Şimdi testi revize edip ihraç etmeyi düşünüyoruz” dedi.





AÇIK UÇLU SINAVLAR İÇİN ÖZEL ÖĞRETMEN EKİBİ

Bakan Tekin, test sınavlarında ilerleyen dönemde açık uçlu soruların uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Şu anda pilot uygulamalar yapıyoruz. Açık uçlu sınavları değerlendirebilecek özel bir öğretmen ekibi oluşturuyoruz ve TÜBİTAK ile ortak geliştirdiğimiz yazılımla birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmalar uzun vadede eğitim sistemimize büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.





OKUL ÖNCESİ İÇİN ALTYAPI

Bakanı Yusuf Tekin, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Tekin, şöyle konuştu: “Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız dedik ve bunu hayata geçiriyoruz. Şu anda her yerde altyapımızı oluşturuyor, her yatırım programımıza okul öncesi ile ilgili yatırımlar ekliyoruz. Okul öncesinin zorunlu hale gelmesi altyapı tamamlanmadan mümkün değil, ancak şu anda epeyce kontenjan oluşturduk.”





REHABİLİTASYONDA SAHTEKARLIK ENGELLENECEK

Bakan Tekin, özel rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan suiistimalleri önlemek için düzenlemeler yaptıklarını açıkladı. Tekin, şu ifadeleri kullandı: “Bunun için bir yazılım geliştirdik ve ihtiyaç duyduğu donanım için kamu şirketi Telekom ile anlaştık. Başka firmaların cihazlarında sistemin çalışıp çalışmayacağını garanti edemeyiz. Bazı kurumlar fiyatı yüksek bulup itiraz ediyor. Aslında bu cihaz, bir defaya mahsus alınacak ve sorun çözülecek.”





Ara tatilleri kaldırabiliriz

Ara tatilin kaldırılması için talep aldıklarını dile getiren Bakan Yusuf Tekin, “Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz ‘Ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra yeniden değerlendireceğiz” dedi.





Adres değişikliğiyle okul kaydı tarih olacak

Okula kayıt sistemine ilişkin düzenlemeler getireceklerini anlatan Bakan Tekin, “Geçen yıl şube ve öğretmen seçimine yönelik bir düzenleme yaparak bu süreci merkezden belirledik. Okulun adres bölgesinde yaşayan çocukları otomatik olarak kaydettik” ifadelerini kullandı. Tekin, yeni sisteme dair şu bilgileri verdi: “Diyelim ki aynı sokakta iki okul var; biri tanıtımını iyi yapıyor, diğeri yapamıyor. Bu nedenle veliler daha çok bir okulun peşine düşüyor. Oysa biz okulları yatırım planına alırken o mahallede kaç öğrencinin okula başlayacağını hesaplayarak planlama yapıyoruz. Fakat okullardan biri daha fazla tercih edilince bazı veliler çocuklarını başka adreslerde ‘misafir’ göstererek o okula kayıt yaptırıyor. Böyle olunca bir okulda sınıf mevcudu 15’e düşerken, diğerinde 40’a çıkıyor. Bu sağlıklı bir durum değil. Bu nedenle Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ortak bir yazılım geliştiriyor. Bu yazılımda çeşitli parametreler olacak ve adrese dayalı kayıt hakkı olan veliler yalnızca kendi bölgelerindeki okula kayıt yaptırabilecek. Adres dışı, fazla öğrenci kaydını merkezi olarak engelleyeceğiz. Böylece okul müdürlerinin bu tür talepler karşısında yaşadığı baskıyı da ortadan kaldırmış olacağız.”



