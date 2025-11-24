Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, bugün yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha eğitim ordusuna katılacak. Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar belli oldu. İşte detaylar...
En çok atama yapılacak 5 branş
Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.
Son 22 yılda 821 bin 351 öğretmen kamuya atandı
Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek.
Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.