15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak: İşte en çok atama yapılacak 5 branş

08:2524/11/2025, Pazartesi
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, bugün yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha eğitim ordusuna katılacak. Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar belli oldu. İşte detaylar...

Bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.

En çok atama yapılacak 5 branş

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (bin 802), okul öncesi öğretmenliği (bin 321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.

Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.

Son 22 yılda 821 bin 351 öğretmen kamuya atandı

Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek.

Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.



