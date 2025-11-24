‘Hatıran Yeter’ temasıyla kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün bu yıl “Hatıran yeter” temasıyla kutluyor. Etkinliklerde, öğretmenlerin yalnızca ders anlatan kişiler değil, öğrencilerinin hayatına dokunan, iz bırakan ve yıllar geçse de unutulmayan kahramanlar olduğu vurgulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün bu yıl “Hatıran Yeter” temasıyla kutlanacağını, hafta boyunca öğretmen–öğrenci–veli birlikteliğini ön plana çıkaran çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kutlamaların odağında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin “insan merkezli eğitim” anlayışının yer alacağı belirtildi. Bu kapsamda yalnızca sınava hazırlanan bireyler değil; özgüveni yüksek, değerlerini bilen, vicdanı güçlü nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekilecek.
Öğretmenler Günü etkinliklerinde öğretmen, öğrenci ve veliler aynı çatı altında buluşturularak, “Çocuğun geleceği hepimizin sorumluluğu” mesajı öne çıkarılacak. “