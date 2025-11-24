15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları 21 Kasım 2025 tarihinde tamamlandı. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre; sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih etti. En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu. 15 bin yeni öğretmen atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmiş olsa da, saate ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, G20 zirvesi dolayısıyla önceki gün Güney Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ülkeye dönüşüyle birlikte 24 Kasım öğle saatlerine doğru başlaması bekleniyor. Kesin sonuçların törenin ardından, akşam saatlerinde, 17.00 itibariyle duyurulması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama EKRANI İÇİN TIKLAYIN



ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK? Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak hesaplanacak.

Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

