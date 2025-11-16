Okullarda ara tatil sonra eriyor: Yarın ders zili çalacak

Dokuz günlük ara tatil bitti. Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yarın yeniden ders başı yapacak.
Türkiye genelindeki okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin sona ermesiyle normal ders programına kaldıkları yerden devam edecek.
Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.
2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026'da ikinci döneme başlayacak.
Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
8'inci sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü olarak açıklanmıştı.