Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Okullarda ara tatil sonra eriyor: Yarın ders zili çalacak

Okullarda ara tatil sonra eriyor: Yarın ders zili çalacak

10:4116/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tatil bitti, eğitim başlıyor.
Tatil bitti, eğitim başlıyor.

Dokuz günlük ara tatil bitti. Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yarın yeniden ders başı yapacak.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, bir haftalık ara tatilin ardından yarın okullarına geri dönüyor.

Türkiye genelindeki okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin sona ermesiyle normal ders programına kaldıkları yerden devam edecek.

MEB tatil takvimi

Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.

2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026'da ikinci döneme başlayacak.

Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

8'inci sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü olarak açıklanmıştı.





#Okul
#ara tatil
#MEB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11'inci Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?