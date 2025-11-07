Yeni Şafak
MEB ara tatil için etkinlik kitapları yayımladı

11:387/11/2025, Cuma
Etkinlik kitaplarına "meb.ai/PxxAKJ" adresinden erişilebiliyor.
Okul öncesine yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan "Arada 1" ara tatil etkinlik kitaplarında, çocukların yaş gruplarına uygun eğlenceli oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri, ailece yapılabilecek çalışmalar ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandı.


Okul öncesi çocuklarına yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Arada 1" ara tatil etkinlik kitapları yayımlandı.

Kitaplarda çocukların yaş gruplarına uygun olarak eğlenceli oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri, ailece yapılabilecek çalışmalar ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi.

Öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanı sıra dikkati arttırıcı içerikler de kullanılarak, öğrencilerin ara tatili dinlenip, öğrenmeye devam ederek verimli şekilde değerlendirmesi amaçlandı.


Kitaplarla ara tatilde evde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulması ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması hedeflendi.


Etkinlik kitaplarına
adresinden erişilebiliyor.


