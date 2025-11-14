Yeni Şafak
Okullarda ara tatil sona eriyor! Kasım ara tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak? 2025 Ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi

12:4014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Öğrenciler dinlenmek, aileler ise plan yapmak için tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini sorguluyor. 2025 Kasım ara tatiline dair takvim MEB tarafından paylaşıldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 9 gün sürecek tatille derslere kısa bir ara verirken, öğretmenler de seminer dönemine çevrim içi olarak katılacak. Peki, Ara tatil bugün mü başlıyor, ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? 2025 Ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi

 Milyonlarca öğrenci için bugün ara tatil zili çalacak. 2025-2026 Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Kasım ara tatili bugün başlayacak. Öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla ara tatile çıkacak. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? İşte ara tatil tarihleri.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak.


2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl 2. ara tatil Mart ayında uygulanacak. 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitimiyle başlayacak olan ara tatil 23 Mart Pazartesi okulların açılmasıyla sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim öğretim yılı 26 Haziran'da sona erecek.

#ara tatil
#Kasım ara tatili
#meb
#okul tatili
